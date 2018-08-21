Atiker Konyaspor İsmail Köybaşı'nı istiyor

İlk iki haftada 6 gol atıp, 4 puan kazanan Konyaspor, transferde kalan 10 günlük periyotta savunmayı güçlendirmenin hesapları içinde. Teknik direktör Rıza Çalımbay, ısrarla İsmail Köybaşı’nı takımda görmek amacında. Fenerbahçe, sol bek transferini yaptığı anda İsmail’in ayrılmasına onay verecek. Cocu, Avrupa’da ve ligde Hasan Ali’yi kullanırken, İsmail’in forma bulması zor gözüküyor.

(FANATİK)

