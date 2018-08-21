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Atiker Konyaspor İsmail Köybaşı'nı istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.08.2018 10:55 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor teknik direktörü Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu İsmail Köybaşı'nı istiyor.

Atiker Konyaspor İsmail Köybaşı'nı istiyor

İlk iki haftada 6 gol atıp, 4 puan kazanan Konyaspor, transferde kalan 10 günlük periyotta savunmayı güçlendirmenin hesapları içinde. Teknik direktör Rıza Çalımbay, ısrarla İsmail Köybaşı’nı takımda görmek amacında. Fenerbahçe, sol bek transferini yaptığı anda İsmail’in ayrılmasına onay verecek. Cocu, Avrupa’da ve ligde Hasan Ali’yi kullanırken, İsmail’in forma bulması zor gözüküyor.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe ismail köybaşı

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