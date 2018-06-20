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Atiker Konyaspor, Rıza Çalımbay ile anlaştı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 20.06.2018 04:20 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de korkulu rüya gören son haftalarda başarılı maçlar oynayıp ligde tutunan Atiker Konyaspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay oldu.

Atiker Konyaspor, Rıza Çalımbay ile anlaştı

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Konyaspor, Aykut Kocaman’ın yapılan teklifi geri çevirmesinin ardından Rıza Çalımbay ile görüşmelere başladı.

Transfer komitesinin Rıza Çalımbay ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.

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