Atiker Konyaspor, Rıza Çalımbay ile anlaştı

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Konyaspor, Aykut Kocaman’ın yapılan teklifi geri çevirmesinin ardından Rıza Çalımbay ile görüşmelere başladı.
Transfer komitesinin Rıza Çalımbay ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.
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