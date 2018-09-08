SPOR

Atiker Konyaspor son 6 sezonun en iyi lig başlangıcını yaptı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 08.09.2018 12:29 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligin ilk dört haftasında elde ettiği 8 puanla son altı sezonun en iyi lig başlangıcını yaptı.

Atiker Konyaspor son 6 sezonun en iyi lig başlangıcını yaptı

Sezon başında Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük görevine tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay'ı getiren Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk dört haftasında elde ettiği 8 puanla son altı sezonunun en iyi lig başlangıcını yapmış oldu. 2012-2013 sezonunda PTT 1'inci Lig'de mücadele eden ve o sene tekrar Spor Toto Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren yeşil beyazlılar, 2013-2014 sezonunda 3 puan, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonunda 5 puan, 2016-2017 sezonunda 6 puan ve geçtiğimiz sezonun ilk dört haftasında sadece 3 puan toplayabilmişti. Yeşil beyazlı ekip bu sezon sahasında ve deplasmanlarda oynadığı maçlarda 4'er puan topladı ve henüz yenilgi yüzü görmedi.

ADANASPOR İLE HAZIRLIK MAÇI

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Atiker Konyaspor, Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı hazırlık maçıyla değerlendiriyor. Yeşil beyazlılar bugün Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.

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Atiker Konyaspor Rıza Çalımbay Spor Toto Süper Lig

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