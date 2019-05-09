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Atiker Konyasporlu Fallou Diagne ameliyat oldu

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 09.05.2019 12:01 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor’un defans oyuncusu Fallou Diagne, menisküs ameliyatı oldu.

Atiker Konyasporlu Fallou Diagne ameliyat oldu

Konyaspor’un sezon başında Werder Bremen’den kadrosuna kattığı Senegalli stoper Fallou Diagne, Almanya’da sağ dizinden dış menisküs ameliyatı geçirdi. Konyaspor Kulübü, Diagne’nin başarılı bir operasyon geçirdiğini ve tedavisine cuma gününden itibaren kulüpte başlanacağını açıkladı.

Bu sezon 14 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 11 maçta takımını yalnız bıraktı.

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