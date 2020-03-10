Atilla genç okurlarını macera dolu bir yolculuğa çıkarıyor

BİLGE VE ZAMAN MAKİNESİ, 1. KİTAP: YADİGAR
Sekiz yaşındaki Bilge hayal kurmayı çok seven, meraklı ve kendini farklı hisseden bir çocuktur. Doğum gününde bir dilek tutar ve kaybettiği dedesini yeniden görmeyi diler. Ancak dedesi ona yıllar önce bir sürpriz hazırlamıştır ve sekizinci doğum gününde babasının verdiği bu sürprizle Bilge’nin hayatı değişir. Bilge, zaman makinesinde dilediği yere ve zamana gidebilen bir zaman gezginidir.
Bir çocuğun gözünden hayata, çocukluğa, hayallere ve zaman içinde olan bitene, zamanlar ötesi bir bakış… Duru, esprili ve duygu dolu metni, ‘steampunk’ detaylarla süslü büyüleyici suluboya çizimleriyle çocuk edebiyatına bambaşka bir tat katacak Bilge ve Zaman Makinesi serisinin ilk kitabı Yadigâr, Tuba Şamlı Atilla’nın özenli çalışmasıyla genç okurlarını selamlıyor.
Yazan ve Resimleyen: Tuba Şamlı Atilla
Yaş aralığı: 8 yaş üzeri
Sayfa sayısı: 96 sayfa – İnce kapak
Baskı yılı: 2020
ISBN: 9786056965548
BİLGE VE ZAMAN MAKİNESİ, 2.KİTAP: YAREN
Sekiz yaşındaki zaman gezgini Bilge, serinin ilk kitabı Yadigâr’da başlayan sürükleyici macerasına, ikinci kitap Yâren’de devam ediyor. Kahramanımız bu kez, zaman makinesi sayesinde büyük bir maceraya atılıyor ve günümüzden 1950’li yıllara uzanarak hayallerini gerçekleştirememiş birinin en büyük hayaline dokunuyor. Acaba dokunduğu bu hayal, gerçekleri değiştirmeye yarayacak mı?
Yazan ve Resimleyen: Tuba Şamlı Atilla
Yaş aralığı: 8 yaş üzeri
Sayfa sayısı: 112 sayfa – İnce kapak
Baskı yılı: 2020
ISBN: 9786056965555
TUBA ŞAMLI ATİLLA KİMDİR?
Kendini bildi bileli çiziyor. İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü mezunu. Uzun yıllar uluslararası reklam ajanslarında sanat yönetmenliği ve yaratıcı yönetmenlik yaptı. Oğlunun doğumuyla freelance tasarımcı, illüstratör olarak çalışma hayatına yön verdi. Birçok çocuk kitabı yazdı, resimledi, tasarladı. Aletli dalış ve pilates yapıyor. Eşi, iki oğlu, iki kedisi ve bitkileriyle birlikte İstanbul’da yaşıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum