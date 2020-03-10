Atilla genç okurlarını macera dolu bir yolculuğa çıkarıyor

BİLGE VE ZAMAN MAKİNESİ, 1. KİTAP: YADİGAR



Sekiz yaşındaki Bilge hayal kurmayı çok seven, meraklı ve kendini farklı hisseden bir çocuktur. Doğum gününde bir dilek tutar ve kaybettiği dedesini yeniden görmeyi diler. Ancak dedesi ona yıllar önce bir sürpriz hazırlamıştır ve sekizinci doğum gününde babasının verdiği bu sürprizle Bilge’nin hayatı değişir. Bilge, zaman makinesinde dilediği yere ve zamana gidebilen bir zaman gezginidir.

Bir çocuğun gözünden hayata, çocukluğa, hayallere ve zaman içinde olan bitene, zamanlar ötesi bir bakış… Duru, esprili ve duygu dolu metni, ‘steampunk’ detaylarla süslü büyüleyici suluboya çizimleriyle çocuk edebiyatına bambaşka bir tat katacak Bilge ve Zaman Makinesi serisinin ilk kitabı Yadigâr, Tuba Şamlı Atilla’nın özenli çalışmasıyla genç okurlarını selamlıyor.

Yazan ve Resimleyen: Tuba Şamlı Atilla

Yaş aralığı: 8 yaş üzeri

Sayfa sayısı: 96 sayfa – İnce kapak

Baskı yılı: 2020

ISBN: 9786056965548

BİLGE VE ZAMAN MAKİNESİ, 2.KİTAP: YAREN



Sekiz yaşındaki zaman gezgini Bilge, serinin ilk kitabı Yadigâr’da başlayan sürükleyici macerasına, ikinci kitap Yâren’de devam ediyor. Kahramanımız bu kez, zaman makinesi sayesinde büyük bir maceraya atılıyor ve günümüzden 1950’li yıllara uzanarak hayallerini gerçekleştirememiş birinin en büyük hayaline dokunuyor. Acaba dokunduğu bu hayal, gerçekleri değiştirmeye yarayacak mı?