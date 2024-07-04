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  4. Atilla Taş Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla hakim karşısına çıktı! Ara karar verildi

Atilla Taş Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla hakim karşısına çıktı! Ara karar verildi

04.07.2024 17:22
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Şarkıcı Atilla Taş, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 8 yıl 2 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmanın ardından açıklama yapan Taş, ‘'Ne olursa olsun eleştiririz ama Cumhurbaşkanı'na hakaret etmem.'' diye konuştu.

Atilla Taş Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla hakim karşısına çıktı! Ara karar verildi

Şarkıcı Atilla Taş'ın, sosyal medya hesabından 2021 yılının Ağustos ve Aralık aylarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli sözler yazdığı iddiasıyla zincirleme şekilde ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

atilla taş

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Atilla Taş ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Taş, bazı art niyetli kişilerin ideolojik olarak fikirlerinden hoşlanmayabileceğini ancak bu kişilerin eski tweetlerine bakarak ‘bu adama nasıl zarar veririz' şeklinde düşündüğünü söyleyerek, ‘'Cumhurbaşkanı, fikirlerini beğenelim veya beğenmeyelim bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır. O bayrak için bile saygıyı hak eder, saygı duymak zorundayım. Asla böyle bir fikrim ve düşüncem olmamıştır. Kendisine makamından ötürü de saygı duyuyorum. Olay tarihinde faiz indirimi nedeniyle dolarda ani bir yükseliş yaşandı, sonra merkez bankasının müdahalesiyle ani bir düşüş yaşandı. Cumhurbaşkanı olaya ilişkin açıklama yapıyordu, ben de bu açıklamalarına karşı ifade özgürlüğü kapsamında durum tespiti yaptım. Söz konusu paylaşımlarda hakaret içerikli bir söz bulunmamaktadır. 21 Aralık 2021 tarihli paylaşım da Cumhurbaşkanı'na yönelik değildir, ekonomi bürokratlarına yöneliktir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum'' şeklinde konuştu. Sanık avukatı ise Cumhurbaşkanı'na yönelik herhangi bir hakaretin söz konusu olmadığını söyleyerek mahkemeden müvekkilinin beraatını talep etti.

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ARA KARAR VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

'NE OLURSA OLSUN ELEŞTİRİRİZ AMA...'

Duruşmanın ardından salon önünde konuşan Taş, ‘'Söyleyecek bir şey yok, ne olursa olsun eleştiririz ama Cumhurbaşkanı'na hakaret etmem. Bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır, saygı duyacağız'' ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

Express


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Atilla Taş
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