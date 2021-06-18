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Atiye 3. sezon nasıl izlenir? İşte Atiye 3. sezon bölümleri...

18.06.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Aralık 2019'da 8 bölüm ile Netflix'te yayınlanmaya başlayan "Atiye" dizisinin 3. sezonu yayınlandı! Dizinin 3. sezonu tüm dünyada aynı anda 17 Haziran 2021'de izleyicilerin beğenisine sunuldu. Dizide küçüklükten beri bir sembol çizen ve çizdiği sembolü dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de gören Atiye'nin gizem dolu macerası işleniyor. Peki Atiye 3. sezon nasıl izlenir? İşte Atiye 3. sezon bölümleri...

Atiye 3. sezon nasıl izlenir? İşte Atiye 3. sezon bölümleri...

Yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği Atiye dizisi 27 Aralık 2019'da 1. sezon 8 bölüm ile online film, dizi izleme platformu olan Netflix'te yayınlanmıştı. Zengin oyuncu kadrosu, ilgi çekici hikayesi ve ülkemizin tarihi yerlerini Netflix gibi bir mecrada tanıtmasıyla dikkat çeken "Atiye" dizisi kısa sürede gündem olmuş ve ilgi ile takip edilmişti. Atiye dizisinin 3. sezonu 17 Haziran 2021'de yayınlandı. Bunun ardından "Atiye 3. sezon nasıl izlenir?" sorusu merak konusu oldu. İşte Atiye 3. sezon bölümleri...

ATİYE 3. SEZON NASIL İZLENİR?

Atiye dizisi online film ve dizi izleme platformu olan Neflix üzerinden izleyicinin beğenisine sunuluyor. Diziyi izlemek için, eğer üye değilseniz üye olmanız gerekiyor. Netflix'e tıkladığınızda üye ol kısmını seçip talep edilen bilgileri girerek kolaylıkla üye olabilirsiniz. Arama kısmına Atiye yazdığınızda tüm sezonlar ve bölümler karşınıza çıkar.

Atiye 3. sezon nasıl izlenir? İşte Atiye 3. sezon bölümleri...

ATİYE 3. SEZON BÖLÜMLERİ

Atiye ve Erhan sembolün gizemini çözmek için birlikte hareket etmiş ve oldukça yol kat etmişlerdir. Sırada ise ikiliyi oldukça zorlayacak olaylar beklemektedir. Çiftin, geçmişlerine ait tüm sırlara sahip kızları Aden kayıptır.

Atiye ve Erhan sekiz yıldız kayıp kızı bulmaya çalışır. Süreç içerisinde başarılı olamayan ikili hedefine sekiz yıl sonra varır. Kızlarını bulan Atiye ve Erhan kızını tüm kötülüklerden korumak ister. Ancak karanlık güçler Aden'den yararlanmak ister. Atiye ve Erhan'ın omzundaki yük büyür çünkü ikilinin öte yadan dünyayı da kurtarması gerekir. Atiye ve Erhan kendilerini yeni bir yolculuğun içinde bulur.

Atiye 3. sezon nasıl izlenir? İşte Atiye 3. sezon bölümleri...

ATİYE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Beren Saat /Atiye Özgürsoy
Mehmet Günsür /Erhan Kurtiz
Metin Akdülger/ Ozan Yılmaz
Melisa Şenolsun /Cansu Özgürsoy - Elif Kurtiz
Başak Köklükaya/ Serap Özgürsoy
Civan Canova /Mustafa Özgürsoy
Tim Seyfi /Serdar Yılmaz
Meral Çetinkaya /Zühre Altın
Lara Tonka /Aden
Selma Ergeç /Umut
Fatih Al /Nazım Kurtiz
Hazal Türesan/ Hannah
Selen Öztürk - Sibel Melek Arat Seher Altın
Senan Kara /Melek Yılmaz
Cezmi Baskın /Öner

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Netflix Atiye dizisi
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