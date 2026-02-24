MAGAZİN

Sahtekarlar final mi yapıyor? Reytingler sonrası gözler NOW'un kararında

Pazar akşamları yayınlanan Sahtekarlar dizisinin geleceği belirsizliğini koruyor. Reytinglerin düşmesi halinde final kararı gündeme gelebilir. Öte yandan NOW’ın beklemedeki dizisi Doktor Başka Hayatta için pazar günü planı konuşuluyor.

Pazar akşamları ekrana gelen Sahtekarlar dizisinin akıbeti kulislerde en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Düşen reytingler sonrası dizinin final yapabileceği iddiaları gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre henüz kesin bir karar alınmadı. Ancak gün değişikliği kararı verilmezse, yapımın birkaç bölüm içinde ekran macerasını noktalayabileceği konuşuluyor.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; televizyon kulislerinde bir diğer dikkat çeken gelişme ise NOW cephesinde yaşanıyor. Kanalın beklemede olan dizisi Doktor Başka Hayatta için pazar günü yayın planı gündemde.

Dass Yapım imzası taşıyan ve başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Sıla Türkoğlu’nun yer aldığı Doktor Başka Hayatta dizisinin şu ana kadar 3 bölümü tamamlandı. Ancak yayın tarihi netleşmediği için sete ara verildi.

Yaklaşık 20 gündür bekleyişte olan ekibin, gelişmelere göre dördüncü bölüm çekimlerine başlayacağı öğrenildi.

