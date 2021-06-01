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Atiye 3. sezon ne zaman başlıyor? Netflix, Atiye'nin 3. sezon tarihini duyurdu! İşte Atiye yeni sezondan ilk fragman

01.06.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix Türkiye yapımı Atiye'nin üçüncü sezonundan ilk fragman ve tarih yayınlandı. Dizinin üçüncü ve final sezonu, 17 Haziran’da Netflix'te yayınlanacak. Atiye’nin Göbeklitepe’de başlayan gizemli yolculuğu Kapadokya ve Mardin gibi tarihe rehberlik eden bölgelerin ardından yine Göbeklitepe’de son bulacak. Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerde oynadığı Atiye'nin 3. sezonuna yani oyuncular da katıldı.

Netflix’in merakla takip edilen dizisi “Atiye” 3. sezonu ile Haziran’da izleyiciyle buluşacak. Yaratıcılığını Onur Güvenatam’ın, yapımcılığını Pelin Ekinci Kaya’nın üstlendiği, Atasay Koç ve Cansu Çoban’ın birlikte kaleme aldığı Atiye son sezonunda yönetmen koltuğunu ise Burcu Alptekin ve Gökhan Tiryaki paylaşıyor.

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Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı, oyuncu kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Tim Seyfi, Civan Canova, Meral Çetinkaya gibi değerli isimlerin yer aldığı dizinin final sezonuna ise başta Selma Ergeç, Senan Kara ve Lara Tonka olmak üzere birbirinden başarılı isimler katıldı.

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ATİYE FİNAL SEZONUNDA NELER OLACAK?

Bugüne kadar çıktıkları yolculuklarda kendilerini keşfetmeyi başaran Atiye (Beren Saat) ve Erhan’ı (Mehmet Günsür) şimdi çok daha zor bir serüven bekliyor. Çiftin, geçmişlerine ait tüm sırlara sahip kızları Aden kayıptır.

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Sekiz yıldır kızlarına ulaşmaya çalışan Atiye ve Erhan yıllar sonra onun izini bulurlar. Karanlık güçler korkunç planları için Aden'den faydalanmayı isterken kızına ulaşmaya çalışan Atiye ise, hem onu hem de dünyayı kurtarmak zorundadır. Kızlarının rehberliğinde yeni bir maceraya atılan Atiye ve Erhan geçmiş ve geleceğin tüm sırlarını birlikte çözmeye çalışacaklardır.

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Atiye, 3. ve final sezonuyla 17 Haziran 2021’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.


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Netflix Atiye dizisi Beren Saat Mehmet Günsür
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