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Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

21.05.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atiye dizisinin 3. Sezonu merakla beklenirken müjdeli haber dizinin yayınlandığı Netflix’ten müjdeli haber geldi. Farklı ülkelerde The Gift adıyla yayınlanan Atiye’nin 3. sezonunun başlamasına sayılı günler kalırken, yeni sezon fragmanına ilişkin aramalar yoğunlaştı.

Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Mistik konusuyla dikkatleri üzerine çeken Atiye, aynı zamanda Türk yapımları arasında da farklı bir yere sahip. İlk sezonda çekimlerin bir bölümünün Göbeklitepe’de gerçekleştiği Atiye’nin 3. sezonunda oyuncu kadrosuna başarılı bir oyuncunun katılacağı da duyuruldu.

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Jason George, Fatih Ünal ve Nuran Evren Şit’in senaryosunu birlikte yazdığı Atiye’nin 3. Sezonu için nefesler tutuldu. Koronavirüs nedeniyle çekimlerine bir süreliğine ara verilen Atiye’nin 3. Sezonunun 17 Haziran’da başlayacağı konuşuluyor.

Diğer yandan dizinin yeni sezonunda başarılı oyuncu Selma Ergeç’in kadroya katılacağı duyurulmuştu.

Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat, Atiye’nin yeni sezon çekimlerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."

ATİYE'NİN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Atiye dizisinin 3. yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı?

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İstanbul'da mükemmel bir hayatı olan güzel ve genç v bir ressam olan Atiye'nin (Beren Saat) sevgi dolu bir ailesi, yakışıklı ve varlıklı bir sevgilisi vardır. Ayrıca ilk bireysel sergisini açmasına kısa süre kalmıştır. Fakat kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbekli Tepe'de yapılan bir keşif sebebiyle değişmek üzeredir.
Erhan (Mehmet Günsür) adındaki bir arkeolog, burada gerçekleştirdiği kazı sırasında bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbekli Tepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

ATİYE DİZİSİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI KİMLER?

Atiye: Beren Saat
Cansu: Melisa Şenolsun
Erhan: Mehmet Günsür
Ozan: Metin Akdülger
Mustafa: Civan Canova
Serdar: Tim Seyfi
Zühre: Meral Çetinkaya
Serap: Başak Köklükaya
Arat: Sibel Melek


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Netflix Atiye dizisi
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