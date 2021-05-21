Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."

ATİYE'NİN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Atiye dizisinin 3. yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı?

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?



İstanbul'da mükemmel bir hayatı olan güzel ve genç v bir ressam olan Atiye'nin (Beren Saat) sevgi dolu bir ailesi, yakışıklı ve varlıklı bir sevgilisi vardır. Ayrıca ilk bireysel sergisini açmasına kısa süre kalmıştır. Fakat kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbekli Tepe'de yapılan bir keşif sebebiyle değişmek üzeredir.

Erhan (Mehmet Günsür) adındaki bir arkeolog, burada gerçekleştirdiği kazı sırasında bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbekli Tepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

ATİYE DİZİSİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI KİMLER?



Atiye: Beren Saat

Cansu: Melisa Şenolsun

Erhan: Mehmet Günsür

Ozan: Metin Akdülger

Mustafa: Civan Canova

Serdar: Tim Seyfi

Zühre: Meral Çetinkaya

Serap: Başak Köklükaya

Arat: Sibel Melek



