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Atiye 3. sezon yayın tarihi belli oldu

20.05.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in yerli yapımlarından Atiye 3. sezon yayın tarihi belli oldu. Başrolünü Beren Saat’in üstlendiği Atiye dizisinin 3. sezonu 17 Haziran tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Atiye 3. sezon yayın tarihi belli oldu

Netflix Türkiye, yayınladığı bir videoyla haziran ayının programını açıkladı. Haziran ayının programında en dikkat çeken yapımlardan biri de Atiye oldu. Yayınlanan videoya göre Atiye 3. sezon 17 Haziran tarihinde izleyiciyle buluşacak.

ATİYE 2. SEZON BEĞENİLMEMİŞTİ

Netflix’in Türkiye yapımı ikinci orijinal dizisi olan Atiye, geçtiğimiz yıl ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Beren Saat‘in başrolünü üstlendiği dizi ilk sezonundaki göz ardı edilemeyecek kusurlar nedeniyle eleştirmenler tarafından pek beğenilmedi ve dizinin ikinci sezonu da bu durumu değiştirecek bir yenilik sunmadı.

Atiye’nin üçüncü sezonunun izleyiciyle 17 Haziran‘da buluşacağı duyuruldu.

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Netflix Atiye dizisi Beren Saat
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