MAGAZİN

Atiye dizisine görkemli gala! Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 18.12.2019 02:05 | Son Güncelleme

Netflix'in ikinci orijinal Türk dizisi Atiye'nin (The Gift) ilk bölüm özel gösterimi, oyuncuların katılımıyla gerçekleştirildi. Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrolleri paylaştığı Atiye, 27 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.

Atiye dizisine görkemli gala! Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye ne zaman başlıyor?

Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki galada yer alan başrol oyuncusu Beren Saat, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, izleyicilerin Atiye'nin hikayesinden etkileneceğini dile getirerek, "Aslında bu coğrafyadan çıkmış bir hikaye. Bir yandan da bu hikayede başrol Göbeklitepe. Şu an insanlık için çok önemli bir keşif olan Göbeklitepe ile ilgili bir sır açığa çıkarılmaya çalışılıyor. Biz de bu hikayenin canlanmasına yardımcı oluyoruz. Bu hikayede başrol aslında Anadolu." dedi.

"NETFLIX'IN BİZE ÖZGÜR ALAN SUNMASI ÇOK ÖZELDİ"

Beren Saat, rol arkadaşı Mehmet Günsür ile özel bir projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Çok güzel bir hikaye anlatmaya çalıştık. Gerçekten bir arada olmaları tesadüf olmayan, kabiliyetli, hayal kuran ve bu işi aşkla yapan çok güzel bir ekiple çalıştık. O yüzden heyecanlıyız. Bir yandan da yaptığımız diziye güveniyoruz. Netflix'in bize özgür bir alan sunması ve onların güvenini arkamızda hissetmek de çok özeldi. Geldiğiniz için teşekkür ederim."

atiye1

"YAPTIĞIMIZ ŞEYİ ÇOK SEVDİK"

Dizide "Erhan" karakterini canlandıran Mehmet Günsür, çok iyi bir ekiple çalıştıklarının altını çizerek, "Kendimizi çok güvende hissettik. Netflix çok büyük bir kurum ve onun verdiği rahatlık gerçekten çok önemli. Bütün oyuncularla beraber çalışmak harikaydı. Çok iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Biz yaptığımız şeyi çok sevdik." diye konuştu.

atiye3

"BU TOPRAKLAR ANLATILMASI GEREKEN ÇOK GÜZEL HİKAYELER BARINDIRIYOR"

Dizinin yapımcısı Onur Güvenatam da çok heyecanlı olduklarını aktararak, "Çok uzun ve keyifli bir yolculuktu. Umarım izleyici de bizim kadar heyecanlanır ve bizim hissettiklerimizi hisseder. Bu topraklarda anlatılması gereken çok güzel hikayeler var. Onları dünyayla buluşturmak gerçekten gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

atiye4

"BİR RÜYA GERÇEKLEŞECEK"

Atiye'nin yönetmenlerinden Ozan Açıktan, dizinin yayımlanmasıyla bir rüyanın gerçekleşeceğini söyledi. Türkiye'den bir hikayenin farklı dil ve ülkelerden insanlara ulaşmasının yeni bir şey olduğuna dikkati çeken Açıktan, "Umarız bu emek karşılığını bulur. Biz çok inanarak yaptık." dedi.

"GÜÇLÜ BİR KADIN HİKAYESİ..."

Dizinin diğer yönetmeni Gönenç Uyanık da güçlü bir kadın hikayesi işledikleri için gururlu olduğunu aktardı. Atiye'nin senaristi Nuran Evren Şit ise yapımın Şengül Boybaş'ın kaleme aldığı "Dünyanın Uyanışı" isimli kitaptan uyarlandığına dikkati çekerek,"Çok güzel bir senaryo ekibiyle çalıştık. İnandığımız bir hikaye, çok güzel çekildi. Artık söz seyircinin." ifadelerine yer verdi.

ATİYE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix'in Hakan Muhafız'dan sonraki ikinci Türk dizisi olan Atiye'nin kadrosunda ayrıca Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya da yer alıyor.

Atiye dizisinin ilk sezonu 27 Aralık'ta Netflix'te seyircisiyle buluşacak.

ATİYE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, İstanbul'da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye'nin hayatını konu alıyor. Atiye'nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır ve ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de yapılan bir keşif sonrasında değişmek üzeredir. Erhan adında bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir.

atiye223

Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

atiye the gift afiş

Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı 8 bölümlük dizinin kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Yürütücü yapımcılığını Onur Güvenatam ile birlikte Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George’un paylaştığı Atiye’yi Nuran Evren Şit kaleme aldı. Yapımcılığını Alex Sutherland’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık yer alıyor.

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
Hekimoğlu dizisi sosyal medyayı salladı! Hekimoğlu dizisi sosyal medyayı salladı!
Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atiye atiye netflix Beren Saat Mehmet Günsür atiye gala the gift netflix

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Okuyucu Yorumları 2 yorum
inşallah çok güzeldir de ülke tanıtımı için iyi bir reklam olur.
ÇOK zayıfladın BEREN üzülüyorum seni bu halde görmeye.. Bir deri bir kemik kalmışsın.. Kenan sana çok daha iyi bakmalı...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşk Ağlatır 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Ada ve Yusuf'tan duygusal veda! Aşk Ağlatır final bölümü ne zaman?

Ekrana veda ediyor! İşte final bölümü fragmanı

Kadın dizisi 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar'dan Arif'i şaşırtan teklif! Kadın 76. son bölüm izle

Kadın'da Bahar'dan Arif'i şaşırtan teklif!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan'dan Hızır'a büyük tuzak! EDHO 152. son bölüm izle

EDHO'da Tufan'dan Hızır'a büyük tuzak!

Timuçin Esen kimdir? Hekimoğlu dizisinde Doktor Ateş rolündeki Timuçin Esen hangi dizilerde oynadı?

Hekimoğlu dizisinin Doktor Ateş'i Timuçin Esen kimdir?

Hekimoğlu dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ateş Hekimoğlu gece terörü atakları yaşayan genci tedavi ediyor!

Hekimoğlu dizisi sosyal medyayı salladı!

Mucize Doktor dizisine yeni bölümde sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.