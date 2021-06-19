Atiye'ye damga vuran öpücük!

Bu sezona Saat’in canlandırdığı Atiye karakterinin kıyameti durdurmak için kendi kızı Aden’i öldürdüğü sahne ile Erhan’la (Mehmet Günsür) olan öpüşme sahneleri damga vurdu.

ATİYE 3. SEZON KONUSU

Atiye ve Erhan sembolün gizemini çözmek için birlikte hareket etmiş ve oldukça yol kat etmişlerdir. Sırada ise ikiliyi oldukça zorlayacak olaylar beklemektedir. Çiftin, geçmişlerine ait tüm sırlara sahip kızları Aden kayıptır.



Atiye ve Erhan sekiz yıldız kayıp kızı bulmaya çalışır. Süreç içerisinde başarılı olamayan ikili hedefine sekiz yıl sonra varır. Kızlarını bulan Atiye ve Erhan kızını tüm kötülüklerden korumak ister. Ancak karanlık güçler Aden'den yararlanmak ister. Atiye ve Erhan'ın omzundaki yük büyür çünkü ikilinin öte yadan dünyayı da kurtarması gerekir. Atiye ve Erhan kendilerini yeni bir yolculuğun içinde bulur.

ATİYE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Beren Saat /Atiye Özgürsoy

Mehmet Günsür /Erhan Kurtiz

Metin Akdülger/ Ozan Yılmaz

Melisa Şenolsun /Cansu Özgürsoy - Elif Kurtiz

Başak Köklükaya/ Serap Özgürsoy

Civan Canova /Mustafa Özgürsoy

Tim Seyfi /Serdar Yılmaz

Meral Çetinkaya /Zühre Altın

Lara Tonka /Aden

Selma Ergeç /Umut

Fatih Al /Nazım Kurtiz

Hazal Türesan/ Hannah

Selen Öztürk - Sibel Melek Arat Seher Altın

Senan Kara /Melek Yılmaz

Cezmi Baskın /Öner

