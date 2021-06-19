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Atiye'ye damga vuran öpücük!

19.06.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün başrolleri paylaştığı “Atiye” dizisinin final sezonu seyirciyle buluştu.

Atiye'ye damga vuran öpücük!

Bu sezona Saat’in canlandırdığı Atiye karakterinin kıyameti durdurmak için kendi kızı Aden’i öldürdüğü sahne ile Erhan’la (Mehmet Günsür) olan öpüşme sahneleri damga vurdu.

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Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesiAtiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi

ATİYE 3. SEZON KONUSU

Atiye ve Erhan sembolün gizemini çözmek için birlikte hareket etmiş ve oldukça yol kat etmişlerdir. Sırada ise ikiliyi oldukça zorlayacak olaylar beklemektedir. Çiftin, geçmişlerine ait tüm sırlara sahip kızları Aden kayıptır.
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Atiye ve Erhan sekiz yıldız kayıp kızı bulmaya çalışır. Süreç içerisinde başarılı olamayan ikili hedefine sekiz yıl sonra varır. Kızlarını bulan Atiye ve Erhan kızını tüm kötülüklerden korumak ister. Ancak karanlık güçler Aden'den yararlanmak ister. Atiye ve Erhan'ın omzundaki yük büyür çünkü ikilinin öte yadan dünyayı da kurtarması gerekir. Atiye ve Erhan kendilerini yeni bir yolculuğun içinde bulur.

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ATİYE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Beren Saat /Atiye Özgürsoy
Mehmet Günsür /Erhan Kurtiz
Metin Akdülger/ Ozan Yılmaz
Melisa Şenolsun /Cansu Özgürsoy - Elif Kurtiz
Başak Köklükaya/ Serap Özgürsoy
Civan Canova /Mustafa Özgürsoy
Tim Seyfi /Serdar Yılmaz
Meral Çetinkaya /Zühre Altın
Lara Tonka /Aden
Selma Ergeç /Umut
Fatih Al /Nazım Kurtiz
Hazal Türesan/ Hannah
Selen Öztürk - Sibel Melek Arat Seher Altın
Senan Kara /Melek Yılmaz
Cezmi Baskın /Öner

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Anahtar Kelimeler:
Atiye dizisi Beren Saat Mehmet Günsür
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