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Atlanta, Orlando karşısında Trae Young’un 41 sayısıyla galibiyete uzandı

10.11.2023 12:09 | Son Güncelleme:
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NBA’de Atlanta Hawks, deplasmanda Orlando Magic’i 120-119’luk skorla mağlup etti. Atlanta’da 41 sayı, 8 asist ve 4 ribaund kaydeden Trae Young, galibiyetin mimarı oldu.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 2 karşılaşmayla devam etti. Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Atlanta Hawks, deplasmanda Orlando Magic’i 120-119’luk skorla mağlup etti. Hawks’ta 41 sayı, 8 asist ve 4 ribaundla oynayan Trae Young, galibiyette önemli pay sahibi oldu. Konuk takımda Jalen Johnson 19 sayı, 9 ribaund, Dejounte Murray de 16 sayı, 3 ribaundluk katkı verdi. Orlando Magic’te ise Jalen Suggs’un 21, Paolo Banchero’nun da 17 sayısı yeterli olmadı. Bu sonuçla Atlanta beşinci galibiyetine ulaşırken, Orlando dördüncü yenilgisini yaşadı.

ANTETOKOUNMPO’NUN 54 SAYISI MİLWAUKEE’YE GALİBİYET İÇİN YETMEDİ

Gecenin diğer müsabakasında Indiana Pacers, sahasında Milwaukee Bucks’u 126-124’lük skorla yendi. Pacers’ta Tyrese Haliburton 29 sayı ve Bennedict Mathurin 26 sayı kaydetti. Bucks’ta ise 54 sayı, 12 ribaund ve 3 asistle double-double yapan Giannis Antetokounmpo, mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonucun ardından Indiana altıncı galibiyetini, Milwaukee de üçüncü mağlubiyetini aldı.

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