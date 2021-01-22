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Atlantik Müzesi: Suyun metrelerce altında bir müze

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 22.01.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Atlantik Müzesi: Suyun metrelerce altında bir müze

Museo Atlantico(Atlantik Müzesi) Avrupa'nın ilk su altı müzesi olma özelliğini taşıyor. Dalış severler için sporla sanatı buluşturan bu müze oldukça ilgi çekiyor.

Museo Atlantico için ilk adımlar 2014 senesinde atıldı. Daha sonra da yaklaşık 3 sene süren çalışmanın ardından 8 Ocak 2017'de açılışı yapıldı. Atlantik Müzesi’nde İngiliz sanatçı Jason De Caires Taylor'un 300 eseri sergileniyor.

atlantik müzesi nerede

Müzede 300’den fazla heykel, bir botanik bahçe ve 200’den fazla insan figürü bir de 100 tonluk, 30 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde bir duvar yer alıyor. Duvar, mülkiyet kavramının doğal dünya ile alakalı olmadığını vurgulayarak, arazilerimizi ve mülklerimizi yaparken kullandığımız duvarların okyanuslarımızı, havayı, iklimi veya vahşi yaşamları ayıramayacağını hatırlatma amacıyla yapılmış.

Eserlerden biri olan ayna ve ona bakan insan-hayvan karışımı heykel, kurumsal dünyanın insafsızlığını ve kibrini simgeliyor. Çocuk parkı ve iş adamları, fosil yakıtların düzensiz kullanımını anlatıyor.

atlantik müzesi

Heykeller su altında 300 yıla yakın dayanabilecek özelliklerde ve denizin ekosistemine zarar vermeyen bir tür yoğun betondan yapılmış. Museo Atlantico yani Atlantik Müzesi su altında 400 metrekarelik bir alanı kaplıyor.

atlantik su altı müzesi

Atlantik müzesi suyun 12 metre altında bulunuyor. Tüplü dalış yaparak su altındaki sanata yakından şahitlik edilebiliyor. Ayrıca heykeller şnorkelle de su yüzeyinden görülebiliyor.

MUSEO ATLANTİCO (ATLANTİK MÜZESİ) NEREDE?

Avrupa'nın ilk su altı müzesi olma özelliği taşıyan Museo Atlantico İspanya'nın Kanarya Adaları'nda Lanzarote kentinde yer alıyor.

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