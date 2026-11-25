Kış kusma virüsü olarak da bilinen norovirüs; ishal, yüksek ateş, baş ağrısı, karın ağrısı ve vücut ağrıları gibi belirtilere yol açıyor. Virüs, enfekte kişilerin dışkı ve kusmuklarından yayılan küçük parçacıklar aracılığıyla bulaşabiliyor.

İngiltere'de kasım ayı ortasına kadar 2 bin 325 pozitif test kaydedildi. Bu sayı, sezon ortalaması olan 1.970'in üzerine çıktı.

Glasgow Üniversitesi'nden viroloji araştırmacısı Charlotte Lewis, virüsün mutfak tezgahı, paslanmaz çelik mutfak eşyaları ve seramik yüzeylerde iki haftaya kadar canlı kalabildiğini belirtti.

ALKOL BAZLI DEZENFEKTANLAR YETERLİ DEĞİL

Uzmanlara göre norovirüsten korunmak için alkol bazlı el dezenfektanları tek başına yeterli olmuyor. Ellerin en az 15 saniye boyunca sabun ve sıcak suyla yıkanması öneriliyor.

Bunun yanı sıra sebze ve meyvelerin iyice yıkanması, kirlenmiş kıyafet ve çarşafların diğer çamaşırlardan ayrı olarak 60 derecede yıkanması gerekiyor. Tuvalet kapakları, musluklar ve kapı kollarının düzenli temizlenmesi de virüsün yayılmasını önlemek açısından önem taşıyor.