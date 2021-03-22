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Atletico, Aleves'i Suarez ile yıktı

22.03.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Liga'da şampiyonluğun en güçlü adayı Atletico Madrid, Deportivo Alaves'i konuk etti. Atletico'ya 1-0'lık galibiyeti Uruguaylı yıldız futbolcu Luis Suarez getirdi.

Atletico, Aleves'i Suarez ile yıktı

Atletico Madrid emin adımlarla şampiyonluğua gidiyor. La Liga'nın 28. haftasında Deportivo Alaves'i konuk eden Madrid temsilcisi, sahadan 1-0 üstün ayrıldı.

Mücadelenini ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Maçın 54. dakikasında sahneye çıkan Uruguaylı golcü Luis Suarez, takımına şampiyonluk yarısında önemli bir 3 puanı kazanmasını sağladı. Alaves'te Joselu, 86. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla puanını 66'ya çıkaran Atletico Madrid, haftayı en yakın rakibi Real Madrid'in 6 puan önünde zirvdede tamamladı. Düşme hattında bulunan Alaves ise 23 puanda kaldı.

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Atlético Madrid
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