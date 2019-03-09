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Atletico Madrid 1 - 0 Leganes

İSPANYA HABERLERİ  | 09.03.2019 20:13 | Son Güncelleme

Atletico Madrid, La Liga'da Real Madrid'e kaybettiği maçtan sonra çıktığı 4. maçı da kazanmayı başardı.

Atletico Madrid 1 - 0 Leganes

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'la kritik bir maça çıkacak olan Atletico Madrid, ligin 27. haftasında Leganes'i tek golle geçti.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren isim ise Saul Niguez oldu. Atletico bu galibiyetin ardından puanını 56 yaparken, Leganes ise 33 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
atletico madrid leganes

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