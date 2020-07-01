SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Atletico Madrid 2-2 Barcelona (Maç Sonucu)

Atletico Madrid 2-2 Barcelona (Maç Sonucu)

İSPANYA HABERLERİ  | 01.07.2020 02:02 | Son Güncelleme

Barcelona, Atletico Madrid'i konuk ettiği maçta 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Atletico Madrid 2-2 Barcelona (Maç Sonucu)

Atletico Madrid ile Barcelona, La Liga'nın 33. haftasında ligin zirvesini etkileyecek karşılaşmada kozlarını paylaştı.

Nou Camp'ta oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı ve Barcelona zirveden 1 adım daha uzaklaşmış oldu.

  1. dakikada Diego Costa kendi kalesine attığı golle Barcelona'yı istemeden de olsa öne geçirmiş oldu. 19. dakikada Diego Costa kullandığı penaltıyı kaçırdı ancak VAR atışı iptal edip tekrarlattı. Topun başına Saul geçti ve ilk yarıyı 1-1 bitiren skorun gelmesini sağladı.

  2. dakikada bu kez Messi, Barcelona adına kazanılan penaltıyı gole çevirerek kariyerinin 700 golünü atma sevinci yaşadı. 62. dakikada tekrar Saul, yine penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu ve maça yeniden denge geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona zirve yolunda büyük bir darbe yemiş oldu. Bu sonuçla Barcelona 70 puana yükseldi, Atletico Madrid ise puanını 59'a çıkardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
Arda ile Barcelona arasındaki her şey bitti!Arda ile Barcelona arasındaki her şey bitti!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Sigara içenler dikkat! Yarın başlıyor

Sigara içenler dikkat! Yarın başlıyor

Beşiktaş, Galatasaray'a şok!

Beşiktaş, Galatasaray'a şok!

İşte Fenerbahçe'nin önerdiği sözleşme!

İşte Fenerbahçe'nin önerdiği sözleşme!

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

O Ligler tescil edildi!

O Ligler tescil edildi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atletico Madrid 2-2 Barcelona (Maç Sonucu)

Atletico Madrid 2-2 Barcelona (Maç Sonucu)

Sevilla, Okay Yokuşlu ile ilgileniyor

Sevilla'da Okay Yokuşlu sesleri

Barcelona'da Celta Vigo maçı sonrası soyunma odasında gerginlik

Barcelona fena karıştı! Kavga çıktı...

Arda'nın Barcelona macerası resmen sona erdi

Arda ile Barcelona arasındaki her şey bitti!

Barcelona, Pjanic transferini açıkladı

Barcelona'dan flaş transfer açıklaması

Barcelona'da Quique Setien'le yollar ayrılıyor!

Barcelona'da flaş ayrılık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.