Atletico Madrid 2-2 Barcelona (Maç Sonucu)

Atletico Madrid ile Barcelona, La Liga'nın 33. haftasında ligin zirvesini etkileyecek karşılaşmada kozlarını paylaştı.
Nou Camp'ta oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı ve Barcelona zirveden 1 adım daha uzaklaşmış oldu.
dakikada Diego Costa kendi kalesine attığı golle Barcelona'yı istemeden de olsa öne geçirmiş oldu. 19. dakikada Diego Costa kullandığı penaltıyı kaçırdı ancak VAR atışı iptal edip tekrarlattı. Topun başına Saul geçti ve ilk yarıyı 1-1 bitiren skorun gelmesini sağladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona zirve yolunda büyük bir darbe yemiş oldu. Bu sonuçla Barcelona 70 puana yükseldi, Atletico Madrid ise puanını 59'a çıkardı.
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