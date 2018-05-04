Atletico Madrid - Arsenal maç özeti ve Salzburg - Marsilya maç özeti izle (Finalin adı Atletico - Marsilya)

Atletico Madrid - Arsenal ve Salzburg - Marsilya maçları ile UEFA Avrupa Ligi'nin finalistleri belli oldu. UEFA tarafından düzenlenen ve kulüpler bazındaki 2. büyük organizasyon olan Avrupa Ligi'nde yarı final rövanşında Atletico Madrid, Arsenal'i konuk ederken Salzburg ile Marsilya, Avusturya'da karşı karşıya geldi. İngiltere'de oynanan ilk maçta Griezmann'ın golü ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid, yine aynı futbolcunun asisti ile turu geçen takım oldu. Diğer maçta ise Salzburg, Marsilya'yı 2-1 yendi fakat turu geçmesine yetmedi. İşte Atletico Madrid - Arsenal maç özeti ve Salzburg - Marsilya maç özeti ve önemli anları...
Atletico Madrid, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İngiltere'nin Arsenal takımını Metropolitano Stadı'nda konuk etti. Kontrataklarla etkili olan Atletico Madrid'de Antoine Griezmann'ın ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Diego Costa, düzgün bir vuruşla 45+2'nci dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda başka gol olmadı ve Arsenal'i 1-0 yenen Atletico Madrid, finale kalan ilk takım oldu.
Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, iki takım arasında oynanan ilk maçta hakeme itirazının ardından aldığı ceza nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti. Arsenal'ın Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil ise 90 dakika sahada kaldı.
Marsilya, sahasında 2-0 kazanarak tur için avantaj sağladığı ilk maçın rövanşında Avusturya ekibi Salzburg'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran Salzburg, 53. dakikada Amadou Haidara ve 65. dakikada Bouna Sarr'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçti. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadelede uzatma bölümüne geçildi.
Olympique Marsilya, 116'ncı dakikada Rolando'nun ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi ve karşılaşma bu şekilde sonuçlandı. Tur için yeterli skoru elde eden Fransa temsilcisi, finalde İspanyol ekibi Atletico Madrid'in rakibi oldu.
UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?
Olympique Marsilya ile Atletico Madrid'in karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa'da Lyon Stadı'nda oynanacak.
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