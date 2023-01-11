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  4. Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı! Leicester City ile sözleşme yenilemeyen yıldız oyuncu 5 yıllık sözleşme imzaladı

Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı! Leicester City ile sözleşme yenilemeyen yıldız oyuncu 5 yıllık sözleşme imzaladı

11.01.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atletico Madrid, sezon sonu için Çağlar Söyüncü ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Leicester City'den ayrılacağı için kadroya bile alınmayan Çağlar'ın yeni durağı Atletico oldu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek milli oyuncu bedelsiz olarak dünya devine transfer olacak. Çağlar yılda 5 milyon Euro'dan fazla kazanacak.

Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı! Leicester City ile sözleşme yenilemeyen yıldız oyuncu 5 yıllık sözleşme imzaladı
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Leicester City
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Çağlar Söyüncü'nün transfer düğümü sonunda çözüldü. Leicester City'den ayrılacağı için kadroya bile alınmayan ve profesyonellikten uzak bir duruma maruz kalan milli oyuncu Atletico Madrid ile her konuda anlaştı.

BİLEREK OYNATMADILAR

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Sezon sonu sözleşmesi biten Çağlar'a yeni mukavele öneren Leicester yönetimi, Çağlar'ın ayrılmak istediği haberini alınca çılgına dönmüştü. O günden beri maç kadrolarına giremeyen milli oyuncu yedek kulübesine hapsedilmişti. Profesyonellikten uzak bir davranış sergileyen İngiliz kulübü Çağlar ile bağını kopartmıştı.

ATLETICO MADRID İLE ANLAŞTI

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Piyasa değeri 22 milyon Euro olaran 26 yaşındaki oyuncu, Atletico Madrid ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Sezon sonunda Leicester City'den ayrılarak İspanya'ya gidecek yıldız oyuncu yıllık 5 milyon Euro kazanacak. (AS)


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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid Leicester City Çağlar Söyüncü yaşında sezon

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