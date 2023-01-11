Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı! Leicester City ile sözleşme yenilemeyen yıldız oyuncu 5 yıllık sözleşme imzaladı

Çağlar Söyüncü'nün transfer düğümü sonunda çözüldü. Leicester City'den ayrılacağı için kadroya bile alınmayan ve profesyonellikten uzak bir duruma maruz kalan milli oyuncu Atletico Madrid ile her konuda anlaştı.

BİLEREK OYNATMADILAR

Sezon sonu sözleşmesi biten Çağlar'a yeni mukavele öneren Leicester yönetimi, Çağlar'ın ayrılmak istediği haberini alınca çılgına dönmüştü. O günden beri maç kadrolarına giremeyen milli oyuncu yedek kulübesine hapsedilmişti. Profesyonellikten uzak bir davranış sergileyen İngiliz kulübü Çağlar ile bağını kopartmıştı.

ATLETICO MADRID İLE ANLAŞTI

Piyasa değeri 22 milyon Euro olaran 26 yaşındaki oyuncu, Atletico Madrid ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Sezon sonunda Leicester City'den ayrılarak İspanya'ya gidecek yıldız oyuncu yıllık 5 milyon Euro kazanacak. (AS)



