Atletico Madrid'de Diego Simeone'nin sözleşmesi 2022'ye kadar uzatıldı

Atletico Madrid Kulübü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Simeone'nin sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.
Atletico Madrid'e 2011 Aralık ayında gelen 48 yaşındaki teknik adam, bu zamana kadar İspanyol kulübü ile 1 İspanya lig kupası (2014), 1 İspanya Kral Kupası (2013), 2 Avrupa Süper Kupası (2012, 2018), 2 UEFA Avrupa Ligi Kupası (2012, 2018), 1 İspanya Süper Kupası (2014) kazandı.
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