Atletico Madrid, genç oyuncusu Christian Minchola'nın hayatını kaybettiğini açıkladı

İspanya Ligi ekiplerinden Atletico Madrid, altyapıda oynayan 14 yaşındaki forvet oyuncusu Christian Minchola'nın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Atletico akademisine 2013-14 sezonunda katılan ve U14 takımında forma giyen Minchona'nın kalp krizinden vefat ettiği duyuruldu. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsten şüphelenildiği ancak vefatın salgınla ilgili olmadığı belirtildi.
Kulüp başkanı Enrique Cerezo oyuncunun yaşamını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirirken, "Oyuncumuzun ölüm haberi bizi derinden yaraladı. Kaybından büyük acı duyuyoruz. Atletico Madrid ve Atletico ailesi, sonsuz acı yaşayan Christian'ın ailesinin yanında" dedi.
Kulüp Ceo'su Miguel Angel Gil ise genç oyuncunun kaybıyla ilgili olarak, "Bu yaşta bir kişinin ölümü korkunç ve insanı güçsüz bırakıyor. Son günlerde çok yakınımdaki kişilerin ölümüne de tanık olduk. Onlara hak ettikleri gibi bir hoşçakal diyemedik. Christian'ın ölümünden dolayı büyük bir adaletsizlik duygusu hissediyorum. Kalbimiz yaralı" diye konuştu.
ATLETİCO'NUN YILDIZ OYUNCUSU KOKE'DEN PAYLAŞIM
Koke, "Hayat çok acımasız. Atletico forması giydiğim için gurur duyuyorum. Takımımız için çok üzüntü verici bir haber. Huzur içinde yat." ifadelerini kullandı.
Kapı kapı dolaştı, erzak yardımı yaptı!
Ligler 3 Mayıs'ta başlamayacak
Dybala, yaşadıklarını anlattı
Alex'ten flaş Galatasaray açıklaması
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü netleşiyor
Abdurrahim Albayrak'ın oğlu iyileştiğini açıkladı
Trabzonspor, Ağaoğlu döneminde yükselişe geçti
'Futbolla alakalı hiçbir şeye bakmıyorum'
Beşiktaş adam olduğum kulüptür
Muammer Yıldırım’dan Rüştü Reçber paylaşımı
Balotelli için Galatasaray iddiası
Aleksander Ceferin: Üç seçenek var
Ünlü yönetmenden Atiba paylaşımı
Shevchenko'dan flaş koronavirüs açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum