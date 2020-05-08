Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Renan Lodi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre, çarşamba günü koronavirüs testine giren 22 yaşındaki Brezilyalı sol bek oyuncu Renan Lodi'nin koronavirüs test sonucu bugün belli oldu. İspanyol kulübüne ulaşan test sonuçları sonucunda Renan Lodi'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Haberde, oyuncunun doktorlar tarafından takip edileceği, tedavisine başlandığı ve evinde karantina altına alındığı belirtildi.Öte yandan Atletico Madrid ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncu; bu sezon forma giydiği 33 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti.
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