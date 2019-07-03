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Atletico Madrid, Joao Felix’i 126 milyon Euro’ya transfer etti

İSPANYA HABERLERİ  | 03.07.2019 22:09 | Son Güncelleme

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Benfica’nın 19 yaşındaki yıldızı Joao Felix’i 126 milyon Euro’ya kadrosuna kattı.

Atletico Madrid, Joao Felix’i 126 milyon Euro’ya transfer etti

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki golcü ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandığı ve Portekiz kulübüne 126 milyon Euro ödendiği açıklandı. A. Madrid, Felix’i kadrosuna katarak kulüp tarihinin en pahalı transferine imza atmış oldu.

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Geçtiğimiz sezon Benfica’da 43 maçta forma giyen ve 20 gol atan Felix, Neymar, Coutinho ve Mbappe’nin ardından en pahalı 4. transfer olarak Dünya Futbol Tarihi’ndeki yerini aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
atletico madrid Joao Felix

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu astronomik rakamlar kaea para aklamaktan başka birşey değil.
Joao için 126M € az bile bu altın çocuk en az 150M € eder.
Yuhhh yaa..bence kara para aklamadan baska bir şey degil son donemdeki bu astronomik ucretler
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