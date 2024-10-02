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Atletico Madrid maçı bardağı taşıran son damla oldu! Arda Güler sonunda patladı! Ancelotti ile görüştü: İstemiyorsan giderim...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.10.2024 07:58
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Geçtiğimiz hafta oynanan Madrid derbisinde Atletico Madrid-Real Madrid mücadelesi 1-1 beraberlikle ayrılırken milli yıldız Arda Güler'in Real Madrid'de süre alamaması tepkilere neden oldu. Bu duruma oldukça sinirlenen Güler'in Ancelotti ile özel olarak görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Atletico Madrid maçı bardağı taşıran son damla oldu! Arda Güler sonunda patladı! Ancelotti ile görüştü: İstemiyorsan giderim...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ancak bir türlü beklediği forma şansını bulamayan milli yıldız Arda Güler, geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru kendisine ilk 11'de yer bulmuş ve Ancelotti'nin güvenini kazanmıştı. Harika bir EURO 2024 geçiren yıldız oyuncunun, Kroos'un emekli olmasının da etkisiyle bu sezon ideal ilk 11'de yer alacağı tahmin ediliyordu ancak olmadı.

Ligde geçtiğimiz hafta sonunda Atletico Madrid deplasmanında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan İspanyol devinde Arda Güler'in 1 dakika bile oynamamış olması, tepkilere neden oldu.

SONUNDA O DA PATLADI

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Öte yandan İspanyol basınından Realmadrid Exclusivo'da yer alan habere göre Arda Güler, Madrid derbisinde süre alamamasının ardından Carlo Ancelotti ile bir görüşme gerçekleştirdi. Arda Güler'in, Atletico Madrid deplasmanında süre alamamasının ardından canının çok sıkıldığı bildirildi. 19 yaşındaki yıldız futbolcunun, Carlo Ancelotti'ye sert bir çıkış yaptığı belirtildi.

"YETERLİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORSANIZ AYRILACAĞIM"

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Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

"Atletico Madrid ve Real Madrid arasında oynanan Madrid derbisi hiç şüphesiz İspanyol futbolu için yaşanabilecek en kötü senaryolardan biriydi, çünkü son derece tartışmalı ve büyük sorunlarla dolu bir geceydi."

"Ancak görünen o ki, kişisel düzeyde, özellikle bir oyuncu, genç Türk oyuncu Arda Güler, tek bir dakika bile oynamadığı için maçtan çok mutsuz ayrıldı ve doğrudan Ancelotti'ye gitti."

"Arda Güler, derbiden çok üzgün ve kırgın ayrıldı ve Ancelotti'nin karşısına çok endişe verici bir cümleyle çıktı. Oyuncu, Carlo Ancelotti'ye şunları söyledi: Hocam, eğer seviyemin yeterli olmadığını düşünüyorsanız ayrılacağım."

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Atlético Madrid La Liga Arda Güler son dakika ancelotti real madrid
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