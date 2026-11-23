Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid Çarşamba 23:00 Viking

Atletico Madrid ve Viking, 25 Kasım 2026'daki karşılaşmalarında Riyadh Air Metropolitano'da buluşuyor.

Her iki takım, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir karşılaşma için sahaya çıkıyor. Atletico Madrid, ev sahibi avantajına sahip olduğu bu maçta galibiyet hedefliyor.

Lig Durumu Atletico Madrid 3. İspanya La Liga O 13 G 10 B 1 M 2 P 31 26 Attığı Gol 10 Yediği Gol +16 Averaj Gol Durumu (Toplam) Atletico Madrid 26 / 10 İç Saha / Deplasman Performansı AM Atletico Madrid İç saha Oynanan Maç 6 G / B / M 4 / 1 / 1 Gol 12 – 5

Atletico Madrid (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 5 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 31 puanla 3. sırada.

Viking (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 11 gol yedi. (Norveç Eliteserien) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 10 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Atletico Madrid G M G G G tüm kulvarlar Getafe 0-3 Atletico Madrid İspanya La Liga G

Atletico Madrid 1-2 Barcelona İspanya La Liga M

Atletico Madrid 0-2 Bayern Münih Şampiyonlar Ligi M

Levante 0-2 Atletico Madrid İspanya La Liga G

Atletico Madrid 1-0 Deportivo La Coruna İspanya La Liga G Viking tüm kulvarlar Tromso 3-2 Viking Norveç Eliteserien M

Viking 5-1 KFUM Norveç Eliteserien G

Viking 4-1 Sabah Şampiyonlar Ligi G

Bodo Glimt 3-2 Viking Norveç Eliteserien M

Viking 3-1 Tromso Norveç Eliteserien G

Maç öncesi değerlendirme

Atletico Madrid, son dönemdeki lig performansıyla dikkat çekiyor ve son 5 maçında 4 galibiyet elde etti. Özellikle evindeki maçlarda etkili bir oyun sergileyerek 8 gol atıp sadece 2 gol yediler.

Eksik Oyuncular Atletico Madrid 3 eksik Ademola Lookman Cristian Romero Marc Pubill Viking 4 eksik Anders Baertelsen Martin Ove Roseth Sondre Bjorshol Kelvin Frimpong

Atletico Madrid kadrosunda Ademola Lookman (Sakat - Diz Sakatlığı), Cristian Romero (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Marc Pubill (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.

Viking kadrosunda Anders Baertelsen (Sakat - Ayağından Sakat), Martin Ove Roseth (Sakat - Diz Sakatlığı), Sondre Bjorshol (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Kelvin Frimpong (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Alex Baena Atletico Madrid 6 Gol 3 Asist Alex Grimaldo Atletico Madrid 5 Gol 2 Asist Giuliano Simeone Atletico Madrid 4 Gol 2 Asist Julian Alvarez Atletico Madrid 1 Gol 4 Asist

Atletico Madrid kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Alex Baena, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Julian Alvarez.