Atletico Madrid ve Viking, 25 Kasım 2026'daki karşılaşmalarında Riyadh Air Metropolitano'da buluşuyor.
Her iki takım, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir karşılaşma için sahaya çıkıyor. Atletico Madrid, ev sahibi avantajına sahip olduğu bu maçta galibiyet hedefliyor.
Atletico Madrid (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 5 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 31 puanla 3. sırada.
Viking (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 11 gol yedi. (Norveç Eliteserien) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 10 gol yedi.
Atletico Madrid, son dönemdeki lig performansıyla dikkat çekiyor ve son 5 maçında 4 galibiyet elde etti. Özellikle evindeki maçlarda etkili bir oyun sergileyerek 8 gol atıp sadece 2 gol yediler.
Atletico Madrid kadrosunda Ademola Lookman (Sakat - Diz Sakatlığı), Cristian Romero (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Marc Pubill (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.
Viking kadrosunda Anders Baertelsen (Sakat - Ayağından Sakat), Martin Ove Roseth (Sakat - Diz Sakatlığı), Sondre Bjorshol (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Kelvin Frimpong (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Atletico Madrid kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Alex Baena, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Julian Alvarez.
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