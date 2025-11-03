Atletizm nedir, branşları nelerdir?

Sporun tarihsel olarak birçok başlangıç noktası olması mümkündür. Temelinde hız, kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon gibi fiziksel özelliklerin geliştirilmesi yer alır. Herhangi bir fiziksek aktivitede uzmanlaşma sağlanabileceği gibi fiziksel kondisyonun bütün olarak geliştirilmesi de hedeflenebilir. Modern sporda ise sporcu kimliği belirli disiplinlere yönelinmesi ile oluşturulur.

Sporcular belirli bir branşı tercih edebilir veya bir branşın özel bir alanını tercih edebilir. Branşların içsel çeşitliliği olimpik branşlarda cinsiyet, kiloya dayalı siklet, saha mesafesi ve ekipman kullanımı faktörlere göre belirlenir. Atletizm, birçok branşa sahip olimpik bir spor ailesidir.

Atletizm Nedir?

Atletizm, koşma, atlama, atma ve yürüyüş üzerine kurulu bir spor dalıdır. Doğal insan davranışlarını temel alır. Her eylem içerisinde pratik, disiplin, tekrar ve yoğun çalışma ile biyolojik sınırların zorlanması hedeflenir. Atletizm genel itibariyle birçok sporun da temelini oluşturur. Bir anlamda "sporların atası" olarak anılmaktadır

Atletizmde, bireysel yetenek, güç, hız, dayanıklılık ve teknik becerinin ön plandadır. Atletler branşlarında hem mevcut yarışmadaki rakiplerini geçmeyi hem de tüm zamanların en iyi derecesine ulaşmayı hedefler. Bu özelliği ile atletizm genellikle bireysel olarak icra edilir. Takım oyunlarını içeren bayrak yarışları gibi türlerde de atletin en iyi bireysel performansını sergilemesi gerekir. Yani takımlı atletizm yarışmalarında her sporcu ayırılan mesafe ve zaman diliminde yarışır.

Atletizm branşları modern Olimpiyat Oyunlarının başlangıcından beri mevcuttur ve kurucu branşlar arasında yer alır. Atletizm çok yönlü olarak 4 farklı kategoride yer alır. Her kategori kendi içerisinde alt disiplinlere ayrılır.

Atletizm branşları nelerdir?

Atletizm branşlarının alt disiplinlere sahip olmasının sebebi her alanda tartışmasız şekilde "en iyi dereceye" sahip olunmasıdır. Çünkü bir performansın sürekliliği, patlayıcılığı, enerji yönetimi, kuvvet ve eforu gibi birçok özelliği farklılık gösterebilir.

Atletizm kuralları branşların türlerine göre çeşitlilik gösterir. Branşlar arasında koşu branşları düz ve engelli parkurlar olarak ayrılır. Düz koşular mesafesine göre sprint (100-200-400mt), orta mesafe (800-1500mt), uzun mesafe (5.000-10.000mt), maraton (42.195mt) ve yarı maraton olarak çeşitlendirilir. Engelli koşular ise 110mt (erkekler),100mt (kadınlar) ve 400 metre olarak koşulur.

Engelli koşularda belirli aralıklarda koyulan çitler üzerinden atlanması gerekir. İkinci olarak atma branşlarında belirli bir objeyi (gülle, disk, cirit, çekiç) en uzak mesafeye atma amaçlanmaktadır. Objelerin ağırlığı, şekli, hedef bölgesi, momentumu gibi temel fiziksel farklılıkları mevcuttur. Üçüncü olarak atlama branşlarında sporcuların belirli bir mesafeyi farklı adımlama veya ekipman kullanımı ile atlamaları ile gerçekleştirilmektedir.

Sırıkla atlamada sporcular ekipman olarak uzun bir sırık yardımıyla yükseğe atlamayı hedeflemektedir.

Yüksek atlamada da ekipman kullanılır ve bir çitin üzerinden atlamak hedeflenir. Ekipmansız yapılan atlama türleri ise uzun atlama ve 3 adım atlamadır. Sporcular hızlandıktan sonra belirli bir çizgiden kum havuzuna doğru atlama gerçekleştirir. Farkları ise 3 adım atlamada sporcuların atlamadan önce 2 kez ve atlama çizgisinde de bir kez zıplayarak daha uzağa atlamayı hedeflemesidir.

Son olarak yürüyüş branşları ise 20.000-50.000 metre bir mesafeyi koşmadan ve ayağın yerle temasını kesmeden yapılan atletizm branşlarıdır.