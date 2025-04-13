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Atletizm Yürüyüş Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.04.2025 15:54
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Yunanistan'da 12 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Balkan Yürüyüş Şampiyonası’nda milli atletler 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

Atletizm Yürüyüş Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu

Büyükler, U20 ve U18 kategorilerinde yapılan organizasyona Türkiye, Ukrayna, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan katıldı. Balkan yürüyüş şampiyonasında Milliler en çok madalyayı kazansa da Yunanistan 1 altın madalya fazlası (7) ile şampiyonayı ilk sırada tamamladı. Ukrayna ise sıralamada 3 madalya ile üçüncü oldu.

Balkan Atletizm Birliği tarafından Yunanistan’ın Astros kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye’yi 18 sporcu temsil etti. Hayrettin Yılmaz ve Meryem Bekmez, Balkan şampiyonu olurken, Kader Güvenç ve Azadullah Begçe gümüş madalya kazandılar. Mikail Dere, Kader Dost, İpek Özkavlak, Şerife Berra Güven ve Muhammed Emir Işık ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu başkanı (TAF) Dr. Ahmet Karadağ, ’’Balkan şampiyonasında tecrübeli sporcularımızın yanı sıra, genç sporcularımızla katıldık. 2028 Olimpiyatlarında Yürüyüş 20 kilometre yerine, 21 kilometre olarak yani yarı maraton mesafesinde yapılacak. Spor bakanlığımız, Spor genel müdürlüğümüz, kulüplerimiz ve biz federasyon olarak sporcularımıza her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Hedefimiz 2028 olimpiyatlarında da tüm kotaları alarak, maksimum sayıda yürüyüşçümüzle ülkemizi temsil etmek olacak. Sporcularımız daha önce bunu başardılar yine başaracaklar’’ diye konuştu.

Balkan yürüyüş şampiyonasında dereceye giren sporcular:

-Büyük Kadınlar 20km: 1. Meryem Bekmez SB (Türkiye), 2. Christina Papadopoulou SB (Yunanistan), 3. Kader Dost (Türkiye)

-Büyük Erkekler 20km: 1. Hayrettin Yıldız (Türkiye), 2. Konstantinos-Alexandros Ntentopoulos SB (Yunanistan), 3. Mikail Dere (Türkiye)

-Büyük Kadınlar 35km: 1. Sofia Alikanioti SB (Yunanistan), 2. Kader Güvenç (Türkiye), 3. Efstathia Kourkoutsaki (Yunanistan)

-U20 Kadınlar 10km: 1. Alessia Cristina Pop PB (Romanya), 2. Mina Stanković PB (Sırbistan), 3. Ipek Özkavlak PB (Türkiye)

-U20 Erkekler 10km: 1. Eduard Muravskyi PB (Ukrayna), 2. Azadullah Beğçe PB (Türkiye), 3. Elissaios Bardakis (Yunanistan)

-U18 Kadınlar 5km: 1. U18 Kızlar: 1. Veronika Tkachuk SB (Ukrayna), 2. Chara Gerou PB (Yunanistan), 3. Şeri̇fe Berra Güven

-U18 Erkekler 10km: 1. Panagiotis Saltis PB (Yunanistan), 2. Vitalii Tarasiuk PB (Ukrayna), 3. Muhammed Emi̇r Işık PB (Türkiye)

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Anahtar Kelimeler:
atletizm
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