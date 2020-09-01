Atletizmde Berke Akçam, Türkiye rekoru kırdı

50.84'lük derecesiyle Sinan Ören'e ait olan U20 Türkiye rekorunun yeni sahibi 50.42'lik derecesiyle Berke Akçam oldu.
İstanbulda bugün başlayan U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası yarın sona erecek.
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