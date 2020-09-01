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Atletizmde Berke Akçam, Türkiye rekoru kırdı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 01.09.2020 18:08 | Son Güncelleme

İstanbul'da bugün başlayan U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda ilk rekor 400m engelli yarışında Berke Akçam'dan geldi.

Atletizmde Berke Akçam, Türkiye rekoru kırdı

50.84'lük derecesiyle Sinan Ören'e ait olan U20 Türkiye rekorunun yeni sahibi 50.42'lik derecesiyle Berke Akçam oldu.
İstanbulda bugün başlayan U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası yarın sona erecek.

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