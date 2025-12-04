Atletizmde gülle atma nedir, kuralları nelerdir?

Sporun neredeyse tamamında atletik performans mevcuttur. Atletizmdeki kavramsal ayrım 4 ana kategorideki çeşitlenmeden oluşur. Atletizm içerisinde koşma, atlama, yürüyüş ve atma branşları yer alır. Bunlar diğer spor dallarından ayrılarak atletik performansın büyük oranda merkezde yer aldığı detaylı bir uzmanlaşma sürecidir. Öyle ki alt branşlar odak noktası ve ekipman kullanımı gibi süreçlerle bir alt segmentte de çeşitlenir. Bu durum, atletizmin belirli bir faktörünün net bir şekilde insan sınırlarının zirvesine taşımaktır.

Atma branşlarında bu durum çeşitli objelerin en uzağa atılmasını içermektedir. Objelerin ağırlık, kütle, boyut ve ergonomik özellikleri atletizmde atmanın kural ve disiplinlerini oluşturur. Gülle atma denge, kuvvet ve koordinasyon gerektiren olimpik bir türdür.

Atletizmde gülle atma nedir?

Atletizm gülle atma, sporcunun kendisine ayrılan alanda hareketini sağlayarak tek elinde bulunan gülleyi olabildiğince uzağa atmasıdır.

Gülle atma, Newton’un eylemsizlik ve momentum yasalarına dayanır. Sporcu ekseni etrafında dönerek oluşturduğu momentumu elinde bulunan gülleye doğru zamanda aktararak patlayıcı bir kuvvet çıkartır. Atış omuzdan tek elle yapılır ve top koldan ileri fırlatılmaz. Vücudun dönmeden kazandığı ivmeyle bacaktan gövdeye dek aktarılan bir güç kullanılarak top olabildiğince ileri itilir.

Sporcuların momentum kazanmada kullandığı hareketler ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki 1950'lerden itibaren kullanılan glide (kayma) tekniğidir. Sporcu çemberin arka kısmından geri geri kayarak ön plana gelir. Atma noktasında bir ayağını geriye iterek hız kazanan sporcu topu ileriye doğru iter. Denge açısından güvenilir bir teknik olsa da momentum etkisi sınırlıdır. Bu sebeple elit seviyede 1970'lerden itibaren yerini büyük oranda spin (dönme) tekniğine kaptırmıştır.

Spin tekniği sporcunun 360 derecelik bir dönmeyle gülleyi ileri itmesini içerir. Momentum kazanımı oldukça yüksektir. Tam rotasyondan gelen momentum aynı zamanda gülleyi itme anında uygulanan rotatif patlayıcı güçle birleşir. Spin tekniği, glide tekniğine göre uygulaması daha zor bir tekniktir. Dengeyi korumak ustalık ister. Ancak modern gülle atmadaki birçok rekor spin tekniği ile gerçekleştirilmiştir.

Atletizmde gülle atma kuralları nelerdir?

Atletizmde gülle atma teknikleri kurallar çerçevesinde değerlendirilir. Gülle atma kuralları teknikleri destekleyici özellik taşır. Atış formu açısından optimal bir denge sağlar. Gülle atma kuralları arasında ilk olarak sporcu çemberde ayrılan alandan atışını gerçekleştirir. Çemberin çapı olimpik olarak 2,135 metredir. Güllenin ağırlığı ise erkeklerde 7,26 kilogramken kadınlarda 4 kilogram olarak belirlenmiştir.

Sporcu atış sırasında gülleyi boyun çukuru ile çene arasındaki bir noktaya temas ettirmelidir. Atış sırasında kolun açılması yasaktır. Fırlatma faul olarak sayılır. Ayrıca bu verimsiz bir atış tekniğidir. Kuralların teknikleri destekleyici yönlerinden birisidir. Gülleyi elinden çıkarttıktan sonra çemberin arka kısmından çıkabilen sporcu ön kısma ise basamaz. Sporcuların 3 veya 6 atış hakları mevcuttur. Tüm atış haklarından sonra en iyi dereceleri baz alınır.