Atletizmde uzun atlama nedir, nasıl yapılır?

Atletizmde uzun atlama branşı patlayıcı kuvvet ve hıza dayalı bir spordur. Sporcuların hızlanma ve atlama arasındaki dengeyi kurmaları başarılı bir atlayışın temelidir.

Atletizm bir branştan ziyade farklı disiplinlerin uygulandığı bir aileyi temsil eder. Modern birçok spor branşının ilkleri arasında yer alır. Atletizmin kökenleri Antik Yunan'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'na dek uzanmaktadır. Modern olimpiyatlarda da koşma, atma, atlama ve yürüme branşlarında birçok alt dala ayrılır. Bu yönüyle de atletizm Olimpiyat Olimpiyatları'nın omurgalarından birisidir. Atletizm mevcut insan özelliklerinin zirve performansa ulaştırılmasıdır. Uzun atlama branşı içerisinde ikonlaşan rekorlarıyla önemli bir atletizm türüdür.

Atletizmde uzun atlama nedir?

Uzun atlama, sporcunun belirli bir mesafeye hızla koşup, tahta çizgiden sıçrayarak en uzağa düşmeye çalıştığı atladığı atletizm branşıdır. Kombinasyonlu bir spordur. Uzun atlama evreleri arasında koşu tekniği, hızlanma, sıçrama gücü, süzülme ve iniş aşamaları yer alır.

Her bir aşama yoğun enerji tüketen ve tümünün doğru uygulanması önemini taşır. Sporcuların her aşamayı mili saniyelik ve milimetrelik bir hassasiyetle gerçekleştirmesi gerekir. Bölümler arası yapılan hataları sonraki kısımda tolere etme imkanı son derece düşüktür. Hızlanma içerdiğinden düşük bir referans aralığı mevcuttur. Sporcu başlangıçtan sonuca dek sadece atlama çizgisi üzerinde küçük bir durak anı mevcuttur. Bu da hem uygulama hem de karar alma sürecini kısıtlayan bir engeldir.

Uzun atlama patlayıcı güç temellidir. Anaerobik bir spordur. Kısa vadede yoğun efor gerektirir. Aşamalarıyla değerlendirilir.

Atletizmde uzun atlama nasıl yapılır?

Atletizm uzun atlama yarışmalarında parkur mevcuttur. Sporcu bir koşu kulvarında hızlanarak sıçrama tahtası üzerinde tek adımda öne doğru atlar. Atlama sonrası havada dengesini sağlayarak ulaşabileceği en uzak noktaya inmesi gerekir.

Uzun atlama atlayışı 4 temel aşamayla yapılır. İlk aşamada sporcu 15-24 adım kadar koşarak hızlanır. Sporcu için hızlanma aşamasında hem maksimum hıza ulaşması hem de atlama yapacak kadar dengeli olması gerekir. Atlama çizgisine yaklaştığında kontrollü olarak hız düşürülür ve bütün kuvvet atlama anı için bacaklarda toplanır. Atlama anında bacakların daha fazla kuvvet üretebilmesi için hızlanma anında kollar aktif olarak kullanılır.

Atlama anı belirleyici kısımdır. Diğer tüm aşamalar ya atlamayı güçlendirmek ya da güçlü sonlandırmak için yapılır. Atlama anında çizgiye tek ayakla basılır. Sonrasında gövde hafif öne eğik, diz güçlü bir şekilde itiş yapar ve kollar ile momentum desteklenir. Burada kritik nokta vücut pozisyonudur. Atlama anının çok dik olmasında öne doğru momentum kaybedilir. Yatay atlamanın fazla olması durumunda ise alçalma erken başlar. Sporcular için üçüncü aşama olan "uçuş evresi" bu anda başlar.

Uçuş aşamasında kullanılan iki teknik mevcuttur. Hang tekniğinde (asılma tekniği) gövde uzatılır, kollar yukarıda, bacaklar öne geçmeden beklenir. Hitch-kick (Koşu taklidi/çakma koşu) tekniğinde ise havada bacak koşuyormuş gibi hareket edilir. Uygulanacak teknik sporcunun hızlanma ve atlama aşamasındaki momentumuna göre değişiklik gösterebilir.

Fiziksel özellikleri de sporcular için kıstas alınan bir değerdir. İniş aşaması yarışmanın belirleyicisidir. Çünkü uzun atlama kuralları kum havuzuna yapılan inişten sonra ayağın kumda bıraktığı izi baz alır. Yani atlayışın son noktası kumun geriye doğru bıraktığı izdir. Bu sebeple iniş öne doğru gerçekleştirilmelidir.

