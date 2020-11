Atlı terapi her derde deva

Burtom Biyofiz Nilüfer Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Serhat Gençdoğan, hippoterapi ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Gençdoğan, "Hippoterapi; at hareketleri yardımıyla duyusal, nöromotor ve bilişsel sistemleri devreye sokarak tedavide fonksiyonel sonuçlar elde etmek için fizyoterapist, konuşma ve meslek terapistlerinin kullandığı bir tedavi yöntemidir. Bu tedavide en iyi sonuç hippoterapiyi diğer terapi araçları ve / veya stratejileriyle birlikte kombine ederek elde edilir. Ortalama bir at dakikada yaklaşık 100 adımlık bir hızla yürür. Yürüyen bir at üzerinde sadece 5 dakikada hastanın hareket sistemine 500 nöromotor girdi ulaşır. Bu tipik bir terapi seansında (15 ila 25 dakikalık at binişi)1500 ila 2500 nöromotor girdi anlamına gelir.

Terapi sırasında atın yaptığı üç boyutta çok yönlü salınım hareketleri hastada ritmik tekrarlayan hareketler oluşturur. Bu hareketler kişinin yürüme sırasında kalçasında ve gövde kaslarında oluşan salınım hareketlerinin benzerinin oluşmasını sağlar. Bununla birlikte hippoterapi kas ve kemiklerde yürümeye göre iki kat daha fazla yük aktarılmasını sağlayarak hastada uygun postür, denge ve kas kontrolü oluşmasını destekler. Terapist atın yürüyüşü, hızı, hareket yönünü değiştirerek hastaya nöromuskuler ve duyu reaksiyonunu tetikleyecek uygun tedaviyi verir" dedi.

Gençdoğan, "Hipoterapiyi fizik tedavi, konuşma terapisi veya meslek terapisi seansına dahil etmek, işlevi destekleyen temel nöromotor sistemlerin çalışmasının kolaylaşması için güçlü bir destek sağlar. Terapistin yönetiminde ustaca uygulanan at hareketi, hastaya karmaşık motor öğrenme fırsatı sunar.

Yapılan çalışmalarda hippoterapinin yürüme ve konuşma için kullanılan kasların kuvvet ve koordinasyonu ile duyusal girdilerin işlenmesini geliştirerek günlük yaşam aktiviteleri için ince motor becerilerin kullanımı, el-göz koordinasyonu ve görevlere genel dikkati arttırdığı gösterilmiştir. Ayrıca motivasyon arttırıcı ve sosyal-duygusal faydalar sağladığı bildirilmiştir" diye konuştu..