ATO ile Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği, karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla protokol imzaladı.

Ankara ve Brüksel arasındaki ticari ilişkileri artırma hedefiyle yle düzenlenen "Ankara-Brüksel İş Forumu" Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Brüksel Başkent Bölgesel Hükümeti Başbakanı Rudy Vervoort'ın katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Forum kapsamında ATO ile ve Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Taraflar adına imzaları ATO Başkanı Gürsel Baran ve Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği Başkan Yardımcısı Şerhan Şimşek attı.

Baran, yaptığı konuşmada, İş Forumu'nun Ankara ile Brüksel arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla düzenlendiğine işaret etti.

Türk özel sektörü olarak Belçika ve Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli karşılıklı iş birliği anlayışıyla değerlendirmeyi ve ekonomik ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Baran şunları kaydetti:

"Belçika'da 260 bini aşkın Türk vatandaşımız yaşıyor. Onlar ve çocukları Belçika'da iş ve istihdam oluşturuyor. Ülkemizde Belçika sermayeli toplam 94 firma faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 9 milyar dolarlık yatırımıyla Belçika ülkemize en çok yatırım yapan ülkeler listesinde sekizinci sırada yer alıyor. Ülkelerimiz arasındaki dış ticaret hacmi ise 2020 sonu itibariyle 7,3 milyar dolar düzeyinde. Biz bu rakamları kabul etmiyoruz."

Baran, imzaladıkları iş birliği protokolünün ardından ticari ilişkilerin daha da gelişeceğini söyledi.

Ankara'nın sanayide ve ticarette büyük mesafeler kat ettiğini belirten Baran, kentte 12 organize sanayi bölgesi bulunduğunu ve bu bölgelerin iç ve dış pazara üretim yaptığını bildirdi.

Baran, Ankara'nın teknoloji üretimi ve geliştirmesi konularında da öncü bir şehir olduğunu ifade ederek, savunma ve havacılık sanayi, medikal sanayi, yenilenebilir enerji, iş ve inşaat makineleri kümelenmeleriyle kentin uluslararası rekabet gücünün yüksekliğine dikkati çekti.

Ankara'nın son yıllardaki gelişimine sağlık turizminin katkısına da değinen Baran, başkentin, yabancı hastaları ağırlayan iller arasında Türkiye'de üçüncü sırada olduğunu bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türkiye ekonomisinin dayanıklılığı, dinamizmi ve üretim kapasitesiyle kendini ispat ettiğini ve küresel daralmayı az hasarla atlatmayı başardığını ifade eden Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birleştiren doğal bir köprüdür. Dört saatlik uçuşlarla 30 trilyon dolarlık bir pazara erişim imkanı sunan bir ülkeyiz. Genç nüfusa sahibiz. Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 33'üncü sırada yer alıyoruz."

Program kapsamında Brüksel Başkent Bölgesel Hükümeti Başbakanı Rudy Vervoort'a Ankara'yı simgeleyen bir tabak da hediye edildi.

