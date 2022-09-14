ATO sel felaketinden etkilenen Pakistan'a yardım kolisi yolladı

Ankara Ticaret Odasının (ATO), sel felaketi yaşayan Pakistan için organ üyeleriyle hazırladığı 2 bin 500 adet gıda kolisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerine teslim edildi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda, söz konusu ülkede meydana gelen sel sonrasında İçişleri Bakanlığının AFAD koordinasyonunda başlattığı insani yardım kampanyasına organ üyelerinin destekleriyle hazırladığı 2 bin 500 adet gıda kolisiyle katıldı.

Yardım kolileri, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya ve Genel Sekreter Gökhan Özdemir tarafından Ankara Marşandiz Tren İstasyonu'nda AFAD yetkililerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Pakistan arasında geçmişten gelen kuvvetli bağlar bulunduğunu ifade etti.

Baran, şunları kaydetti:

"Yüzyılın sel felaketlerinden birini yaşayan Pakistan büyük bir tahribatla karşı karşıya. 33 milyon insanı etkileyen ülkenin 3'te 1'inden fazlasını sular altında bırakan bu sel felaketi için İçişleri Bakanlığımız, AFAD koordinasyonunda, bir yardım kampanyası başlattı. Oda'mız ve organ üyelerinin katkılarıyla hazırladığımız 2 bin 500 adet gıda kolisi hayırlısıyla yerine ulaştırılacak. Bu süreçte katkı sağlayan tüm oda üyelerimize teşekkür ediyor, Pakistan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı ve tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşayan Pakistan için hazırlanan kolilerde un, yağ ve pirinç gibi temel gıda maddeleri bulunuyor.

