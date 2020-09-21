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ATP Roma'da şampiyon Novak Djokovic

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 21.09.2020 20:20 | Son Güncelleme

ATP Roma finalinde Diego Schwartzman'ı mağlup eden Novak Djokovic şampiyon oldu.

ATP Roma'da şampiyon Novak Djokovic

Sırp raket Novak Djokovic, ATP Roma'da zafere ulaştı.

Finalde karşılaştığı Diego Schwartzman'ı 7-5 ve 6-3'lük setlerle deviren Djokovic turnuvanın kazananı oldu.

Novak Djokovic bu yıl dördüncü şampiyonluğunu elde etti. Sırp tenisçi daha önce AusOpen, Dubai ve Cincinnati'de zafere uzanmıştı.

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