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Attığı imza, hayatını kurtardı! Depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp Türkaslan ile aynı odada kalıyordu, saatler içinde tüm yaşamı değişti!

14.02.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Türkaslan ile aynı binada kalan ancak depremden hemen önce Şanlıurfaspor ile anlaştığı için ailesiyle kente gelen Alkan, hayatta kalmanın buruk sevincini yaşıyor.

Attığı imza, hayatını kurtardı! Depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp Türkaslan ile aynı odada kalıyordu, saatler içinde tüm yaşamı değişti!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ile aynı binada kalan futbolcu Yakup Alkan'ın Şanlıurfaspor ile anlaştığı için bir gün önce geldiği Şanlıurfa'da eşiyle hayatta kaldığı ortaya çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yeni Malatyaspor'un tecrübeli forveti Yakup Alkan, "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden bir gün önce TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor ile anlaştı.

"20 SAATLE HAYATIM KURTULDU"

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Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ile aynı binada kalan Alkan, depremden saatler önce eşi ve çocuğunu alarak Malatya'dan Şanlıurfa'ya geldi.

Depremi Şanlıurfa'da hasarsız atlatan Alkan, şunları kaydetti:

"20 saatle hayatım kurtuldu. Depremden önceki gece Şanlıurfaspor ile anlaşmıştım. Yeni Malatyaspor, Rizespor deplasmanından dönüyordu. Rahmetli Ahmet'in eşi de bizim evdeydi. Eşimle beraber bavulları hazırladı. Yanımıza az bir eşya alıp biz oradan sabaha karşı 4-5 gibi arabayla depremden önceki gece yola çıktık. Şanlıurfa'da bize otel ayarlamışlardı, sabah 9-10 gibi gidip otelde kaldık. Daha evimi tutmamıştım. Bu da hayatımda ilk defa oluyor. 10 senedir futbol oynuyorum, 7 senedir evliyim. Normalde gider bir takımla anlaşır, evi tutar ondan sonra eşimi çocuğumu getirirdim. İlk defa plansız bir şekilde eşimi ve çocuğumu alarak gittim. Ben Şanlıurfa'ya vardım ertesi gün deprem oldu. Neler olup bittiğini öğrenmek için hemen aynı binada kaldığım samimi dostum kaleci Ahmet'i aradım, ulaşamadım, Takımdan birkaç arkadaş beni aradı ve 'Abi sizin bina yıkılmış. Sen orada mısın?' dedi. Kimse oradan gittiğimi bilmiyordu. Sözleşmemi feshetmiştim ama takım bulana kadar orada kalmaya devam ediyordum. Eğer Şanlıurfaspor ile anlaşmasaydım yine orada kalacaktım."

"AHMET, OĞLUMU ÇOK SEVERDİ"

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Yakup Alkan, yakın komşusu ve takım arkadaşı enkazda kalarak hayatını kaybeden Ahmet Eyüp Türkaslan ile aralarında geçen son telefon görüşmesini anlattı.

Çok sevdiği arkadaşının telefonda söylediklerini aktaran Alkan, "Rahmetli Ahmet ile telefonda konuşmuştuk. Oğlum Yusuf, Ahmet'i aradı. Oğlum Yusuf'u çok severdi. 'Ben Yusuf ile vedalaşamayacak mıyım? diyerek gülümseyip konuşmuştu. Allah mekanını cennet eylesin. Çok iyi çocuktu. Aramızda 3 yaş vardı, bana 'abi' derdi. Yanımızda uzanmaz, ayak ayak üzerine bile atmazdı. O kadar saygılı ve terbiyeli bir çocuktu. Futbol camiasında gördüğüm nadir insanlardandır." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Emin Yetim de depremler nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi.

Depremin ilk gününden itibaren yardım seferberliğine camia olarak katılıp takım otobüsüyle deprem bölgelerine yardım ulaştırdıklarını vurgulayan Yetim, "İki futbolcu arasında geçen diyalog gerçekten bizi de derinden etkiledi. İlk defa bir futbolcunun attığı imzanın hayatını kurtardığını çok net bir şekilde görüyorum. Sonuçta aynı binada kalan iki futbolcu, Allah rahmet eylesin milletimizin başı sağ olsun. Allah bir daha bize böylesi acılar göstermesin." diye konuştu.

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