Attila Szalai'ye dev teklif

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana başarılı bir performans ortaya koyan ve Avrupa'da da birçok takımın transfer listesinde yer alan Attila Szalai'ye, Atletico Madrid'ten sonra bir takım daha talip oldu.

23 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Ajansspor'un elde ettiği bilgilere göre; İngiliz ekibi Chelsea, Macar savunma oyuncusu için sarı-lacivertli takıma 23,4 milyon Euro'luk (26 milyon TL) bir teklif önerdi.

Sarı-lacivertli yönetim, başarılı oyuncu için yapılan bu teklifi değerlendirme kararı aldı.

FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Kanarya ile 39 maça çıkan Macar oyuncu, 3 gol kaydetti. (Ajansspor)

