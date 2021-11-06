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Attila Szalai'ye dev teklif

06.11.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea, Fenerbahçe'nin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai ile ilgileniyor. İşte detaylar

Attila Szalai'ye dev teklif
Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana başarılı bir performans ortaya koyan ve Avrupa'da da birçok takımın transfer listesinde yer alan Attila Szalai'ye, Atletico Madrid'ten sonra bir takım daha talip oldu.

23 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Ajansspor'un elde ettiği bilgilere göre; İngiliz ekibi Chelsea, Macar savunma oyuncusu için sarı-lacivertli takıma 23,4 milyon Euro'luk (26 milyon TL) bir teklif önerdi.

Sarı-lacivertli yönetim, başarılı oyuncu için yapılan bu teklifi değerlendirme kararı aldı.

FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Kanarya ile 39 maça çıkan Macar oyuncu, 3 gol kaydetti. (Ajansspor)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Chelsea Attila Szalai
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