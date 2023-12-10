ATV CANLI ALTIN KAFES 2. BÖLÜM İZLE! Altın Kafes saat kaçta başlıyor? ATV yayın akışı

Altın Kafes oyuncuları ve konusu yoğun bir şekilde sorgulanıyor. 3 Aralık Pazar günü ATV'de başlayan dizi bu akşam ikinci bölümüyle ekrana gelecek. Cem akyoldaş'ın yönetmenliğini yaptığı dizide iş insanı Onur Beyoğlu'yla öğretmen Zeynep'in hikayesi anlatılacak. Altın Kafes 2. bölüm merakla bekleniyor. İşte ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes 2. bölüm ile ilgili detaylar...

ALTIN KAFES 1. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep ülkenin sayılı zenginlerinden Beyoğlu ailesinin kurduğu özel bir okulda öğretmenlik yapmaktadır. Okulun ilk günü geç kalınca hayran olduğu Onur Beyoğlu'yla karşılıklı konuşma fırsatı bulur. Bu karşılaşma Onur'un yeğeni Kaan'ın Zeynep'in sınıfına verilmesiyle sonuçlanır. Zeynep ister istemez Beyoğlu ailesiyle bir bağ kurmuştur. Onur'a düzenlenen bir suikastın ortasında kalmasıyla Zeynep'in sıradan yaşamı farklı bir hal alır ve engel olamadığı bu girdap onu hiç düşünmediği noktalara götürür. Bir gece yarısı Onur'a yardım etmek için kendini bulduğu o yolda, kendisini bekleyen olaylardan habersiz, büyük bir sırra şahitlik eder. Ve bu sır herkesin hayatını geri dönülemez şekilde değiştirecektir.

ATV CANLI ALTIN KAFES 2. BÖLÜM İZLE

Onur birden önüne atlayan kadına arabasıyla çarpınca darmadağın olur. Ahu'nun söylediği yalanlar Onur, Zeynep, Serhat ve Ahu'nun hayatını tamamen değiştirecektir. Serhat, hayatının tehlikeye gireceği bir yola girer. Zeynep kendini bir yalanın içinde bulur. Onur kendi ve geçmişiyle yüzleşirken; Ahu söylediği yalanların ortaya çıkmaması için Kenan ile tehlikeli bir oyuna girer. Tüm olayların ortasında kalan Nalan kilit bir öneme sahip olacak, kurulan tüm planları alt üst edecektir.

ALTIN KAFES DİZİSİ KONUSU

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' Pazar akşamı ilk bölümüyle atv'de ekranlara gelecek. Zeynep ülkenin sayılı zenginlerinden Beyoğlu ailesinin kurduğu özel bir okulda öğretmenlik yapar. Okulun ilk günü geç kalınca hayran olduğu Onur Beyoğlu'yla karşılıklı konuşma fırsatı bulur.

ALTIN KAFES DİZİ OYUNCULARI

Aytaç Şaşmaz (Onur), Şifanur Gül (Zeynep), Ebru Cündübeyoğlu (Nalan), Hayal Köseoğlu (Ahu), Hilmi Cem İntepe (Cihan), Murat Kılıç (Ayhan), Kaan Turgut (Kenan), Sümeyra Koç (Alara), Eda Nur Gülbudak (Berna), Tarık Uğur Özenbaş (Kaya), Buse Orcan (Şeniz), Gurur Çiçekoğlu (Hikmet), Cansu Mumcu (Şule), Ali Kayra Kul (Kaan), Aksel Yılmaz (Alper) Ve Sacide Taşaner (Zümrüt).

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Altın Kafes

15:45 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Altın Kafes

22:45 Altın Kafes

01:45 Altın Kafes

04:45 Bir Küçük Gün Işığı





