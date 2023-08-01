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ATV'den şaşırtan final kararı! O dizinin fişini çekti

01.08.2023 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de bu yaz yayın hayatına başlayan diziyle ilgili flaş karar alındı. Oyuncu kadrosunda Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer gibi isimlerin yer aldığı Vermem Seni Ellere dizisi her hafta pazar akşamı yayınlanıyordu. Dizinin final yapacağı ortaya çıktı.

Ekranların sevilen dizisi Vermem Seni Ellere için alınan karar dizinin hayranlarını üzdü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ATV'nin yazlık dizisi Vermem Seni Ellere erken final kararı aldı. Her hafta pazar akşamları ekrana gelen dizinin final tarihi de belli oldu.

vermem seni ellere 4

ATV'DEN FLAŞ FİNAL KARARI

Bu yaz ÜveyAnne ve VermemSeniEllere" dizilerini seyirciyle buluşturan kanal bir final kararı aldı.

vermem seni ellere

AKN Film'in Karadeniz'de çektiği "Vermem Seni Ellere" dizisi ekrana veda ediyor.

vermem seni ellere 2

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Ekranların yeni yüzlerinden EmreBey ile BuseMeral'in başrolünü paylaştığı romantik komedi dizisi 9. bölümde ekrana veda edecek.

vermem seni ellere 3

6 temmuz Pazar günü 8. bölümü ile seyircisiyle buluşacak olan dizi 13 Temmuz Pazar akşamı final bölümü ile ekranlar veda edecek.


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