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ATV Müge Anlı'da Ayşe Altuntaş olayında ilişki yaşadığı Mehmet Taşdelen'den cinayet itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 14:16 | Son Güncelleme

ATV de hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında 18 Temmuz 2019 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş'ın cesedinin nerede olduğunu belirlendi. Ayşe Altuntaş'ı ormanlık alanda cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen kuzeni ve sevgilisi olan Mehmet Taşdelen tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün tutuklanan Mehmet Taşdelen'in cinayeti itiraf etti. Cinayetin ayrıntıları ise dehşete düşürdü.

ATV Müge Anlı'da Ayşe Altuntaş olayında ilişki yaşadığı Mehmet Taşdelen'den cinayet itirafı

Ayşe Altuntaş, 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa’daki evinden çıktıktan sonra kayıplara karışmıştı.4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş İstanbul Sultangazi'deki kızı Fadime ile birlikte yaşadığı evinden çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı. Ayşe Altuntaş'ın kızı Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. 49 yaşındaki kadının kaybolduğu gün en son hem kuzeni hem de sevgilisi olan Mehmet Taşdelen ile görüştüğü ve o andan sonra kaybolduğu iddia edilmişti.

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CESEDİ ORMANLIK ALANDA ÇIKTI!

Yaşanan son gelişme ile Ayşe Altuntaş’ı hem kuzeni hem de sevgilisi olan Mehmet Taşdelen tarafından silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı Mehmet Taşdelen’in yer gösterdi. Ayşe Altuntaş’ın cesedi, Müge Anlı’nın ilk günden beri işaret ettiği Eyüpsultan İlçesi’ne bağlı Pirinççi Köyü’ndeki ormanlık alandan çıkarıldı. Mehmet Taşdelen de Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi

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'İLLAKİ ÖLÜSÜ ÇIKAR' DEMİŞTİ!

Müge Anlı, yaptığı araştırmada 42 yaşındaki kadının, kaybolduğu gün hem kuzeni hem de sevgilisi olan Mehmet Taşdelen ile Eyüpsultan İlçesi’nde bulunan Pirinççi Köyü’ndeki ormanlık alana gittiğini ortaya çıkarmıştı. Canlı yayında; "Bu kadına Pirinççi Köyü’nde ne yaptın?" diyen Müge Anlı’ya, Taşdelen ise; "Ölüsü illa ki çıkar" şeklinde cevap vermişti.

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