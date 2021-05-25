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  4. ATV'nin yeni dizisi Baş Belası'ndan ilk fragman yayınlandı! İşte Baş Belası dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

ATV'nin yeni dizisi Baş Belası'ndan ilk fragman yayınlandı! İşte Baş Belası dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

25.05.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun, yapımını ARC Film, yönetmenliğini Murat Onbul’un yaptığı atv’de ekrana gelecek 'Baş Belası' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

ATV'nin yeni dizisi Baş Belası'ndan ilk fragman yayınlandı! İşte Baş Belası dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Yaz ekranında izleyiciye polisiye heyecanı yaşatacak Baş Belası’nın başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir yer alıyor. İkiliye deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk eşlik ediyor.

Heyecanlı ve sürükleyici hikayesini eğlenceli bir dille anlatacak dizinin senaryosunu Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel, Ahmet Orçun Okşar ve Ramazan Demirli yazıyor.

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'Baş Belası', kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü’nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek’in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara’yla sık sık karşı karşıya getirecek. 'Baş Belası' birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayelerini anlatacak.

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Anahtar Kelimeler:
atv İrem Helvacıoğlu Seçkin Özdemir
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