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ATV o dizinin fişini çekti! Kendisine yeni kanal arıyor

DİZİ HABERLERİ  | 14.12.2018 10:11 | Son Güncelleme

ATV'nin bu ay ekrana getirmeyi planladığı merakla beklenen yeni dizisi ile sözleşmede anlaşmazlık yaşadığı ve dizinin kendisine yani bir kanal aradığı öğrenildi.

ATV o dizinin fişini çekti! Kendisine yeni kanal arıyor

Yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Sen Anlat Karadeniz ve Bir Zamanlar Çukurova gibi birçok başarılı proje ile izleyici karşısına çıkan ATV, yeni bir diziyi daha bu ay ekrana getirmeye hazırlanırken kriz çıktı.

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Yönetmen koltuğuna Aysun Akyüz'ün oturduğu; Kutsi, Şerif Sezer, Hale Soygazi ve Mine Tugay gibi ünlü isimleri bünyesinde barındıran Pastel Film imzalı 'Verda' dizisi ile sözleşme konusunda kanalla anlaşmazlık yaşadı. Geçen hafta Antalya'da çekimlerine başlanan ve ilk iki bölümünün tamamlandığı öğrenilen dizinin yılbaşından sonra başka kanallarla görüşeceği duyuruldu.

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Pastel Film'in geçen sezon çektiği 'Bir Mucize Olsun' adlı dizide de yine benzer bir kanal krizi yaşanmıştı.

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