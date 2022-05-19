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Aubameyang, Gabon Milli Takımı'na veda etti

19.05.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang, kaptanlığını üstlendiği Gabon Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Aubameyang, Gabon Milli Takımı'na veda etti
Pierre Aubameyang

Pierre Aubameyang

GAB Gabon
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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Gabon Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Aubameyang'ın milli takımdan emekliye ayrıldığı belirtilerek, takıma sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür edildi.

Kararını mektupla duyuran 32 yaşındaki santrfor ise "13 yıl boyunca ülkemi gururla temsil etmenin ardından uluslararası kariyerimi noktalıyorum. İyi ve kötü günümde her zaman yanımda duran Gabon halkına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gabon formasıyla 72 karşılaşmada 30 kez ağları sarsan Pierre-Emerick Aubameyang, milli takım tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Gabon
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