Aubrey Plaza'nın yönetmen eşi Jeff Baena evinde intihar etti

Aubrey Plaza’nın yönetmen eşi Jeff Baena, intihar ederek 47 yaşında hayatına son verdi.

Los Angeles’ta bulunan evinde bir asistanı tarafından bulunan Baena’nın, olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Los Angeles Adli Tıp Kurumu, ölüm nedeninin asılma yoluyla intihar olduğunu doğruladı.

Aile kaynaklarından yapılan açıklamada “yıkılmış durumdayız” ifadesi kullanılırken, bu zor dönemde mahremiyet talep edildi.

Miami’de doğup büyüyen Jeff Baena, New York Üniversitesi’nde film bölümünü tamamladıktan sonra kariyerine başlamak üzere Los Angeles’a taşındı. Üniversite yıllarında film ana dalının yanı sıra ortaçağ ve rönesans çalışmaları üzerine yan dal yapan yönetmen, Robert Zemeckis ve David O’Russell gibi önemli isimlerin yanında çalışarak deneyim kazandı.

2004 yılında çıkan ve varoluşçu dedektifler temalı kült film I Heart Huckabees’in senaryosunu David O. Russell ile birlikte yazan Baena, Dustin Hoffman, Jude Law, Jason Schwartzman, Lily Tomlin ve Mark Wahlberg gibi yıldız oyuncularla çalıştı.