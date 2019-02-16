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Augsburg 2 - 3 Bayern Münih

ALMANYA HABERLERİ  | 16.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

Bundesliga'da Bayern Münih deplasmanda Augsburg'u 3-2 yendi. Bayern Münih'in 13. saniyede yediği gol, Bundesliga tarihinde "kendi kalesine atılan en hızlı gol" oldu.

Augsburg 2 - 3 Bayern Münih

Bayern Münih, Bundesliga'nın 22. hafta açılış maçında WWK Arena'da Augsburg'a konuk oldu. Augsburg'un, 13. saniyede Leon Goretzka'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta Bayern Münih 17. dakikada Kingsley Coman'ın topu kaleye göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip 24. dakikada Ji Dong-Won'un meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla skoru 2-1 yaptı. Bayern Münih bu gole 45+3. dakikada Coman'ın attığı ikinci golle cevap verdi ve ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı.

GORETZKA TARİHE GEÇTİ
İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 53. dakikada David Alaba ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Leon Goretzka'nın 13. saniyede kendi kalesine attığı gol, Bundesliga tarihinde "kendi kalesine atılan en hızlı gol" oldu.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 48'e çıkararak bir maç eksiği bulunan ve 50 puanla lider koltuğunda oturan Borussia Dortmund ile puan farkını 2'ye düşürdü. Augsburg ise 18 puanla 15. sırada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
augsburg bayern münih Leon Goretzka Bundesliga

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