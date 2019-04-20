Augsburg 6 - 0 Stuttgart

Bundesliga'nın 30. haftasında Ozan Kabak'lı Stutgart, Augsburg'a konuk oldu. Ev sahibi baştan sona üstün götürdüğü maçta rakibini 6-0 mağlup etti.
Augsburg'un golleri 11 ve 18'de Hahn, 29 ve 58'de Philipp Max, 53 ve 68'de Richter'dan geldi. Ozan Kabak maçta 90 dakika forma giydi.
Augsburg bu sonuçla puanını 31'e yükseltirken 21 puanla 16. sırada kalan Stuttgart, kümede kalma umutlarını iyice zora soktu.
Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Bayer Leverkusen 2 - 0 Nürnberg
Bayern Münih 1 - 0 Werder Bremen
Mainz 05 3 - 1 Fortuna Düsseldorf
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