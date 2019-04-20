SPOR

Augsburg 6 - 0 Stuttgart

ALMANYA HABERLERİ  | 20.04.2019 19:32 | Son Güncelleme

Bundesliga'da kümede kalma savaşı veren Ozan Kabaklı Stuttgart, Augsburg deplasmanında büyük bir hezimet yaşadı. 6-0 kaybeden konuk ekip 21 puanda kalıp kümede kalma şansını iyice zora soktu.

Augsburg 6 - 0 Stuttgart

Bundesliga'nın 30. haftasında Ozan Kabak'lı Stutgart, Augsburg'a konuk oldu. Ev sahibi baştan sona üstün götürdüğü maçta rakibini 6-0 mağlup etti.

Augsburg'un golleri 11 ve 18'de Hahn, 29 ve 58'de Philipp Max, 53 ve 68'de Richter'dan geldi. Ozan Kabak maçta 90 dakika forma giydi.

Augsburg bu sonuçla puanını 31'e yükseltirken 21 puanla 16. sırada kalan Stuttgart, kümede kalma umutlarını iyice zora soktu.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Bayer Leverkusen 2 - 0 Nürnberg
Bayern Münih 1 - 0 Werder Bremen
Mainz 05 3 - 1 Fortuna Düsseldorf

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
G.Saray'ın eski hocası dünya devine gittiG.Saray'ın eski hocası dünya devine gitti
Şoke eden Ozan Kabak gerçeği!Şoke eden Ozan Kabak gerçeği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
augsburg stuttgart Ozan Kabak

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

'Eljif Elmas için bir savaş yaşanacak'

'Eljif Elmas için bir savaş yaşanacak'

VAR'sız puan durumu güncellendi! İşte yeni sıralama

VAR'sız puan durumu güncellendi! İşte yeni sıralama

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sürprizi

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sürprizi

Dev maçta kazanan belli oldu

Dev maçta kazanan belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor!

Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ozan Kabak Stuttgart'ı ipten aldı!

Ozan Kabak Stuttgart'ı ipten aldı!

80 milyonluk bomba transfer! Rekor kırdılar

80 milyonluk bomba transfer! Rekor kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Augsburg 6 - 0 Stuttgart

Ozan Kabaklı Stuttgart dağıldı

Galatasaray'ın eski hocası dünya devine transfer oldu

G.Saray'ın eski hocası dünya devine gitti

Stuttgart küme düşerse Ozan Kabak 15 milyon euroya serbest kalacak

Şoke eden Ozan Kabak gerçeği!

Hertha Berlin'de Pal Dardai kovuldu

Ünlü teknik adam kovuldu

Ozan Kabak, Bundesliga'da mart ayının en iyi genç oyuncusu seçildi

Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor!

Fortuna Düsseldorf 1 - 4 Bayern Münih

Bayern çok rahat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.