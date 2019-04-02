Augusto Cesar Lendoiro: Ronaldo için 12 milyon Euro veremedik

Deportivo La Coruna eski başkanı Augusto Cesar Lendoiro, Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.
Cristiano Ronaldo'yu 18 yaşındayken Sporting'ten transfer etmek istediklerini ifade eden Lendoiro, "Ronaldo henüz 18 yaşındayken videolarını izledik ve La Coruna'ya transferi için Sporting ile görüştük. Sporting bizden o dönemde 12 milyon euro bonservis bedeli talep etti ve bizim bu rakamı karşılama şansımız yoktu, haliylen transfer süreci de kapanmak zorunda kaldı" dedi.
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