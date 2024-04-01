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Aura nedir, aura ne demek? Aura kelimesinin TDK sözlük anlamı

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
26.03.2024 23:48
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Son zamanlarda sıklıkla duyulan ve ne olduğu merak edilen sözcüklerden biri de aura’dır. Türkçe, binlerce sözcüğün bulunduğu ve kullanıldığı en zengin diller arasında yer alır. Bu zenginliğin korunması ve gelişmesi amacıyla da Türk Dil Kurumu tarafından birçok yetkili görevlendirilmiştir. Sözcüklerle ilgili yapılan araştırmalar sonucunda, sözcüklerin anlamları ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır. Peki, aura ne demek? Aura kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Aura nedir, aura ne demek? Aura kelimesinin TDK sözlük anlamı

Türkçe, geçmişten itibaren bulunduğu coğrafi konum ve etkileşime girdiği diller sayesinde zamanla gelişmiş ve değişmiştir. Dilin gelişmesi gündelik hayatta kullanılan kelimelere de yansımıştır. Bu noktada bazı zamanlarda sıklıkla duyulan kelimeler bazen daha az kullanılmaktadır. Ancak, bazı kelimeler çok yaygın olmasa da gündelik hayatın içerisinde varlığını sürdürmektedir. Bundan dolayı günlük yaşantıda gerçekleştirilen sohbetlerde bilinmeyen pek çok kelime ile karşılaşılır. Anlamı merak edilen kelimelerden biri de Aura kelimesidir. Kelimelerin anlamlı ve nasıl kullanması gerektiğine TDK karar verir. Bu noktada birincil kaynak Türk Dil Kurumudur.

Aura nedir?

Aura, evrende bulunan bütün varlıklar için kullanılan ortak bir kavram olarak günümüzde popüler bir kelime hâline gelmiştir. İnsan bedenini de sardığı inancıyla birlikte kendine has bir rengi olduğu düşünülür ve bu enerji alanına aura adı verilir. Bu düşünceye göre aura yaklaşık olarak bedenin 24 santimetre dışına kadar uzanmaktadır. Auranın güçlü veya zayıf olması insan yaşamında bazı pozitif ve negatif durumları oluşturduğuna inanılır. Aynı zamanda insan bedeni için kalkan işlevi görür. Özetle Aura kelimesi bireylerin enerji alanını ifade etmek için kullanılan kelimelerden biridir. Bilhassa insanların enerjisini ve dış görünüşünü tarif etmeye yönelik kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkar.

TDK'ye göre Aura'nın anlamı

Aura sözcüğü Fransızca kökenli bir kelime olarak Türkçede daha sonra kullanılmaya başlanmıştır. Günlük yaşamda kullanımı ve anlamı, kişilerin enerjisini verdiği izlenimi ve canlılığını ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Bazı durumlarda renk ve boyut anlamlarında da kullanıldığı görülür. Bu noktada Aura ne demek TDK sözlük anlamı nedir? gibi sorular da ortaya çıkmaktadır.

Türk Dil kurumuna göre aura kelimesi, Türkçede orijinal kullanımı ile yer alır. Özetle, kişilerin dış dünyaya yansıttığı enerji olarak bilinir.

Aura TDK sözlük anlamı ise; “canlıların bedenlerini çevreleyerek kalkan görevi yaptığı varsayılan, katmanlardan oluşan ve kendine özgü rengi olan elektromanyetik alan” olarak tanımlanmaktadır.

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tdk tdk sözlük
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