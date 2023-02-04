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AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İÜ AUZEF bütünleme sınavı sonuç sorgulama ekranı!

04.02.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF bütünleme sınavı sonuçları merak konusu oldu. Sınavlar, 4 Şubat Cumartesi günü ila 5 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri "2023 AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına ulaşmak için arama motorlarında araştırma yapıyor. İşte, 2023 İÜ AUZEF bütünleme sınavı sonuç sorgulama ekranı...

AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İÜ AUZEF bütünleme sınavı sonuç sorgulama ekranı!

AUZEF bütünleme sınavı sonuçları merak edildi. Sınavlar bugün ve yarın gerçekleştirilecek ve öğrencilere her ders için 20'şer soru sorulacak. Peki, 2023 AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 İÜ AUZEF bütünleme sınavı sonuç sorgulama ekranı...

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

AUZEF bütünleme sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 oturumda gerçekleştiril

AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihlerinden sonra 15 gün içerisinde açıklanıyor.

AUZEF sınav sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AUZEF sınav soru kitapçıkları, üniversitenin internet adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla 'Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı' menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.

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